Quasi 10.000 contractes a persones vulnerables en plena pandèmia

El programa d'integració laboral Incorpora de la Fundació ”la Caixa” va facilitar la contractació a Catalunya de 9.544 persones en situació de vulnerabilitat el 2020 –34.274 al conjunt de l'Estat-. Això ha estat possible gràcies a la col·laboració de quasi 3.000 empreses en aquest projecte de responsabilitat social.Del total d’insercions, 5.162 han estat de dones, i 4.382, d’homes. A més, 2.329 han estat de persones amb alguna discapacitat, i 7.215, de persones en risc o situació d’exclusió. En un any en el qual l’expansió del coronavirus ha obligat múltiples sectors a aturar la seva activitat, el programa s’ha adaptat a les noves necessitats, com ara les sorgides en el sector sociosanitari o agrari, la neteja o el comerç, bastint ponts amb les empreses i oferint accions formatives que preparen els sol·licitants de feina per a treballs essencials.“L’enorme esforç per adaptar-se a les circumstàncies dut a terme per la xarxa d’entitats Incorpora ha donat els seus fruits, possibilitant l’ocupació de persones en risc d’exclusió, que es van convertir en essencials, i donant resposta a les noves necessitats socials i laborals”, assenyala el president de la Fundació ”la Caixa”, Isidre Fainé.El programa Incorpora , posat en marxa el 2006, ofereix a les empreses un servei gratuït d’assessorament i acompanyament per facilitar la incorporació a les seves plantilles de persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat, com ara joves en risc d’exclusió, víctimes de violència de gènere, aturats de llarga durada i exreclusos, entre d’altres, la qual cosa, al seu torn, reforça la responsabilitat social d’aquestes empreses.Incorpora té com a objectiu que les persones siguin agents del seu propi canvi per sortir de situacions difícils, i ho fa a través de l’ocupació com a forma d’inserció social. Per això, basteix ponts entre les empreses, i 136 entitats socials que desenvolupen el programa a tot Catalunya i amb les quals la Fundació ”la Caixa” acaba de renovar el seu acord de col·laboració per quinzè any consecutiu.

