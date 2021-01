​Laia Servera, nova cap del Departament d'Infantils de TV3

TV3 reorganitzarà en breu l’Àrea de continguts i programes per donar resposta als reptes dels propers anys. Es treballarà amb una visió global de l’Àrea i els efectius de tots els programes seran transversals, per destinar-los als projectes en funció de les prioritats.En aquest marc, es nomena Cristian Trepat com a nou responsable d’Estratègia i Innovació de l’Àrea, que a més continuarà assumint les tasques de cap del Departament d’Entreteniment. Es recupera el Departament de Culturals, i Dani López en serà el seu cap. Al Departament de Ficció i Cinema es manté Oriol Sala-Patau.Un dels canvis més sonats és el de Laia Servera, directora i presentadora de l ’Info K , el programa de notícies de referència per a la quitxalla de 8 a 12 anys, que serà la nova cap del Departament d’Infantils. Servera, en aquests moments amb permís de maternitat, ha anunciat a les xarxes que s’incorporarà al seu nou càrrec el mes de setembre.“Un repte enorme. I difícil. Molt. D’una responsabilitat gegant. Crec (potser subjectivament) qu la programació infantil és clau. Una clau de futur. Els encerts no els tinc assegurats, però el respecte, la dedicació, la il·lusió i la intenció...això sí”, ha dit la periodista.

