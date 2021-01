Delgado accepta la renúncia del fiscal en cap de Castelló per vacunar-se quan no li tocava

Altres notícies que et poden interessar

La fiscal general de l'Estat, Dolores Delgado, ha acceptat aquest dimecres la renúncia del fiscal en cap de Castelló, José Luis Cuesta, després que s'hagi donat a conèixer que aquest es va vacunar el passat 11 de gener sense que consti que compleixi els requisits per a la fase actual del protocol.Segons una nota de la Fiscalia General de l'Estat, Delgado adopta la decisió "després de constatar l'incompliment" per part de Cuesta, "del que disposa l'Estratègia de vacunació".Cuesta ha adduït "motius personals" per presentar la renuncia.

