El feixista que va bufetejar un noi de 14 anys a Manresa l'indemnitzarà amb 1.000 euros i anirà a teràpia

L'agressió i robatori a mans d'un feixista que va patir un menor manresà de 14 anys al Pont Nou de la capital del Bages el passat 1 de juliol de 2020 se saldarà amb una indemnització de 1.000 euros i l'obligatorietat de l'acusar a sotmetre's a un programa de teràpia per al control de la seva violència, segons han pactat l'acusació i la seva defensa després que, inicialment, només oferís 300 euros com a indemnització, segons ha confirmat ael propi noi agredit.Així, després de la vista preliminar on l'acusat va admetre els fets però els va justificar en que el noi "anava provocant amb una samarreta antifeixista" , la defensa de l'home, de 45 anys, va proposar indemnitzar el jove amb 300 euros i que l'acusat se sotmetés a teràpia per controlar la seva agressivitat. El noi, juntament amb la seva advocada van contraproposar que la indemnització pugés a 1.000 euros, condició que ha acceptat l'acusat fa pocs dies.Els fets es remunten a la tarda de l'1 de juliol de l'any passat quan el noi caminava pel Pont Nou de Manresa, i un home que li venia de cara es va començar a referir a la seva samarreta d'acció antifeixista dient-li que li "agradava molt", en to irònic. Després de repetir-ho un parell de vegades i tenint el menor aturat, li va clavar una bufetada i va ensenyar-li una esvàstica que té tatuada a l'espatlla. Al trobar-se en un pont, el menor no va tenir cap oportunitat per escapar-se.Finalment, l'home, força conegut a la ciutat per haver participat en convocatòries contra manifestacions feministes, antiracistes i independentistes, va exigir-li al noi que es tragués la samarreta i li donés, cosa que el menor va fer. L'agressor, que vestia una samarreta amb la Creu de Borgonya, anava acompanyat de la seva parella, tot i que, segons el noi, ella no va participar en l'acció.L'agressió va portar la societat civil manresana a convocar una manifestació de rebuig, i un mes després els Mossos d'Esquadra detenien l'home . Segons la investigació, el robatori i l'agressió es van dur a terme exclusivament per motius d'odi perquè l'home, sense cap coneixença prèvia amb el menor, va identificar la víctima com una persona amb simpaties cap a l'antifeixisme, una política contrària i antagònica a la seva.Al detingut se l'acusava d'un delicte de robatori amb violència, lesions i un delicte contra els drets fonamentals i les llibertats públiques. En paral·lel, els Mossos també van posar els fets en coneixement del Servei Especial de Delictes d'Odi i Discriminació de la Fiscalia Provincial de Barcelona.

