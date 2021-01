ERC es reivindica com l'esquerra «transformadora» enfront el PSC

Altres notícies que et poden interessar

Un duel entre ERC i el PSC. Així redueixen els republicans la dualitat que consideren que marcarà la campanya electoral que arrencarà aquest dijous. El vicepresident en funcions de president i candidat d'ERC a les eleccions del 14-F, Pere Aragonès, ha afirmat aquest dimecres que els comicis catalans enfronten dos models: "El dels que volen que res no canviï i el dels que volen transformar el país".Aragonès ho ha dit durant l'acte Socialistes republicans amb la via àmplia, en què exmembres del PSC ara a ERC com Ernest Maragall o Carlos Castillo, han explicat el perquè de la seva aposta pels republicans. L'objectiu ha estat treure pit de com en els darrers anys s'ha produït una diàspora de dirigents del PSC que han acabat formant part de les files republicanes.El candidat d'ERC també s'ha referit, sense citar-lo, al candidat del PSC, Salvador Illa, quan, davant la pandèmia de la Covid, ha contraposat "l'actitud de marxar i anar a fer campanya" amb la "d'assumir responsabilitats i riscos" que ha tingut ell al capdavant del Govern.Aragonès ha tingut paraules d'agraïment per als exsocialistes que han participat en l'acte, dels quals ha afirmat que representen "aquella tradició del socialisme català" que "entén que Catalunya només pot ser pròspera i justa si és lliure". Al davant, ha dit, consideren que tenen "el socialisme més conservador que mai". "Nosaltres som l'esquerra de la transformació", ha insistit.Per poder-ho fer ha indicat que ERC ha de tenir "capacitat de protagonitzar i liderar els consensos". "I això només ho pot fer ERC. El PSC pot liderar el consens del 155, però no és el que convé al país", ha afegit.Per la seva banda, l'exsocialista Ernest Maragall ha tcarregat contra la seva antiga formació: "L'únic missatge del PSC avui és ser el substitut de Cs. Els primers ho van intentar de manera agressiva i no se n'han sortit i ara ho intenten ells". Davant d'això, ha opinat que ERC representa "de manera molt millor la majoria cívica d'aquest país". "El PSC ho havia pogut ser però ja no. El PSC és el segle XX, nosaltres el XXI", ha assegurat. Maragall ha aprofundit en aquesta idea afirmant que ERC és "la casa gran d'aquest país", una casa "que mira endavant, que construeix, que arrisca, en el millor sentit, el del servei públic que és capaç d'entendre que cal canviar coses".L'exdiputat del PSC Carlos Castillo, que tot just acaba d'aterrar a les files republicanes, ha recordat que és a ERC perquè estava "fart d'excuses", perquè "s'intentés coartar la militància" o per "no acabar amb una monarquia que com a mínim sembla que sigui corrupte". I ha lamentat que va lluitar "des de dins" per "intentar canviar les coses" fins que es va adonar "que no volien".Per això, Castillo ha dit que "l'actual aparell del PSC, comanat per Illa, no vol debat intern. Però tampoc catalanisme polític. Vol Societat Civil Catalana (SCC), llei mordassa o ser un apèndix del PSOE. Ser una mena d'esquerra 'light' a l'estil del partit demòcrata americà".

