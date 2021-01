Miquel Porta: «El menysteniment de l'Agència de Salut Pública ha estat un exemple de trumpisme»

"Un element comú a Catalunya i l'Estat ha estat la manca d'institucions de salut pública amb la potència per anticipar-se a la pandèmia"

Miquel Porta coneix bé la societat nord-americana. Va ser professor a la Universitat de Carolina del Nord durant tres anys. Al llarg d'aquesta pandèmia, l'epidemiòleg ha seguit amb preocupació l'aparició d'un altre virus potser tan perillós com la Covid: la demagògia entorn la crisi sanitària i la proliferació d'opinió desinformada sobre la salut. El científic, de mentalitat rebeca, denuncia de fa temps aquest populisme trumpià en temes de salut pública, la seva especialitat.Porta és doctor en Medicina, fa recerca a l'Institut Municipal d'Investigació Mèdica de l'Hospital del Mar (IMIM) i és catedràtic de Medicina Preventiva i Salut Pública a la UAB. Els seus àmbits principals d'investigació són l'epidemiologia del càncer de pàncrees i l'impacte sobre la salut dels diversos agents químics ambientals. En aquesta entrevista defensa la robustesa d'una potent estructura de salut per afrontar aquesta crisi i les que vindran.- No ho crec. En salut pública mai mirem només el virus o la pandèmia, sinó que hem de contemplar tots els factors en joc, els socials, els polítics, els humans. Hem de poder fer eleccions amb totes les garanties, però les eleccions podrien ser durant molt de temps en les condicions actuals.- Naturalment. Que no estem operant? Hi ha molt de tacticisme. Un ajornament al març o a l'abril? És que podríem estar ajornant-les durant molt de temps.- Hi ha hagut cooperació entre les diverses administracions però n'ha faltat més. Cap comunitat autònoma podrà defensar sola el benestar de la seva gent. Vertical (ajuntaments, comunitats i govern estatal) i horitzontal (entre els ajuntaments i comunitats). Necessitem reforçar arreu els organismes de governança global, també a nivell supranacional. I, per millorar, ens calen institucions.- Sí, evidentment que hi ha hagut lentitud, però també s'han fet acusacions greus contra les administracions per part de persones que no tenen ni idea ni salut pública. El que ha passat és que les institucions que haguessin permès reaccionar ràpid a una crisi com aquesta estaven raquítiques. Començant per l'Agència de Salut Pública de Catalunya, que va ser degradada a l'inici de la recessió. Per mi, aquest és un tema molt important.- La Llei General de Salut Pública va ser aprovada per unanimitat, que ha passat poques vegades. La van impulsar la Marina Geli i Antoni Plasencia, però tant me fa. D'haver-se consolidat l'Agència de Salut Pública, pensada amb autonomia del govern, hauríem tingut els mitjans materials que a dia d'avui encara trobem a faltar.- No s'haurien de dir retallades, sinó una destralada. Jo faig consideracions polítiques, perquè la salut pública és política, però jo no entro en aspectes partidistes. El projecte de l'Agència es va inspirar en els exemples de Suècia, Canadà i Austràlia. Quan començàvem a recuperar-la, ens va venir la pandèmia. Això els ha passat a molts llocs, incloent-hi l'estat espanyol. Un element comú a Catalunya i l'Estat ha estat la manca d'institucions de salut pública amb la potència per anticipar-se a la pandèmia.- No, no. És una cosa molt política i molt pràctica. En aquests mesos, hem vist un forat negre, un angle mort. No se sap com funciona. No sabem com es preparen les seves reunions. Vèiem compareixences públiques, però hem de saber com es preparen les reunions, s'apliquen les decisions i se'n fa un seguiment.- El cas de la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, és impressionant. Tot val. És el cas més escandalós a l'estat espanyol. Seguit molt de prop per Quim Torra. Maltractar la pròpia agència de salut pública jo només ho he vist amb Donald Trump i el president Quim Torra. Això és una realitat. A Catalunya hem vist populisme trumpista entorn la pandèmia. El menysteniment de l'Agència de Salut Pública catalana ha estat un exemple de trumpisme. Les lluites intestines al Govern també. Però jo només parlo com a epidemiòleg.- Per fer mal als socis de govern. És fort. La política té l'obligació de fixar-se en quins efectes té en la vida de la gent aquesta devastació pandèmica. Això és el fracàs d'una societat que no ha reclamat institucions més fortes i eficaces. La feblesa del ministeri de Sanitat li ha anat bé a tothom. No parlo de competències, sinó de recursos per exercir les que té.- Hem d'anar més ràpid. Si arribem al Nadal amb un percentatge només relativament alt de població vacunada, encara no podrem fer vida normal.- Perquè aleshores potser seran els joves els que entraran a les UCI. Christian Drosten, l'assessor de salut d'Angela Merkel, expressava fa uns dies un interrogant molt inquietant. Quan estiguin vacunats els grups més vulnerables, la gent gran i els sanitaris, hi haurà una pressió econòmica i humana a la primavera per tornar a la vida normal i aleshores el virus potser atacarà més els joves. Ara estem parlant de les variants britànica, sud-africana, brasilera... La britànica sembla que encomana un 35% més. Això és catastròfic. Podem veure més joves intubats a les UCI. Com a epidemiòleg, només puc demanar que anem amb la màxima celeritat a vacunar. I també amb la màxima serenitat. Si us plau, que els mitjans i els polítics deixin treballar les institucions amb serenitat.- Això és morralla. L'any 1997, com a president de l'Associació Espanyola de Salut Pública, vaig denunciar la feblesa de les institucions estatals de curació en el cas de la meningitis. Era un campi qui pugui. Recordo que qui era president del Congrés, Federico Trillo, va vacunar els seus fills saltant-se també els protocols.- No ho puc dir. Miguel Hernán, un gran epidemiòleg, amic meu, professor a Harvard, diu que qui sap de virus mai parla de dates. És una frase molt sàvia. Hem d'anar pas a pas. És que ens vam refiar massa. Encara avui no fem el rastreig ben fet.- Sí, m'agrada molt. Aquesta frase inspira un llibre que vam escriure una vintena d'epidemiòlegs, Los imaginarios colectivos, junts abans de la pandèmia. És que la salut pública és una manera de tenir cura els uns dels altres.- Són els residus industrials i els residus de pesticides, plàstics, que alteren les defenses de l'organisme. Acabem de presentar un projecte sobre això a la Marató. Perquè alguns d'aquests tòxics que tenim a l'interior del cos són immunosupressors, que vol dir que afebleixen les defenses de l'organisme. I volem estudiar-los. Perquè veiem gran diferències en la resposta immunitària de la gent. A igualtat d'infecció, veiem que a unes persones els anticossos els duren molt i a d'altres no.- Les sindèmies, la multiplicació de dos o més pandèmies, que és el que estem vivint, amb la Covid-19, la crisi climàtica, les desigualtats socials i el model de producció mundial, fan que la situació sigui insostenible.- En les persones i institucions més responsables, aquesta sindèmia les portarà a aplicar polítiques amb més celeritat, com en el camp climàtic. Però hi haurà molta gent que aviat oblidarà. Molts tornaran als nivells de consum demencial. Per mi, va ser molt impactant veure com va actuar la gent a l'abril i com va tornar a fer com abans. Però ara que dic tornar. Això de voler "tornar a"... Quina idea més humana, no? És com el que ha fet un ictus i vol tornar a engreixar-se.

