El rebuscat decret del País Valencià sobre els grups de convivència que recorda a una escena dels Germans Marx

Les persones que viuen soles , que podran formar part d'una altra única unitat de convivència formant una unitat de convivència ampliada . Cada unitat de convivència ampliada només podrà integrar a una única persona que visqui sola . I la persona que visqui sola podrà formar part exclusivament d'una unitat de convivència ampliada durant tot el període de vigència



de la mesura". Aquest embarbussament ha portat cua a la xarxa, que ha recordat aquesta meravellosa escena del film que protagonitzen Groucho Marx i Chico Marx.

La Generalitat Valenciana volia deixar clar en aquesta excepció que les persones que viuen soles es podien incorporar a un grup de convivència, només a un, per a poder-se reunir o realitzar diverses activitats considerades essencials.

El redactat d'un dels articles del decret del País Valencià per restringir les trobades entre diverses persones a les zones públiques ha portat cua. La Generalitat Valenciana va publicar dilluns les noves mesures per frenar l'expansió de la pandèmia de coronavirus, en augment exponencial al territori. En aquest decret, però, va cridar l'atenció el redactat de l'Article 3, on s'explicaven diverses excepcionalitats sobre les persones que vivien soles. La redacció ha recordat a una de les escenes protagonitzades pels Germans Marx a la pel·lícula Una nit a l'òpera.L'article diu així: "

