Colau demana a ERC i PSC un tripartit amb els comuns després del 14-F

Encara sobre les eleccions del 14-F, Colau ha insistit que hi ha alguns aspectes, com la relació entre Catalunya i l'Estat amb líders polítics a la presó, o la reactivació econòmica, que només es poden desencallar amb una nova etapa liderada per un executiu d'esquerres. A més, ha advertit que una repetició d'un govern entre JxCat i ERC seria "un desastre" ja que el Govern està "paralitzat i dividit" i "no és capaç de gestionar les coses més òbvies"."Crec que altres són més ambigus amb els pactes, jo sóc partidària dels acords d'esquerres més amplis possibles", ha dit. Colau ha explicat que ella tenia la mateixa voluntat per formar un govern d'esquerres ampli a l'Ajuntament de Barcelona però ha matisat que "degut al debat nacional tan intens malauradament el PSC i ERC van dir que no podien col·laborar en un mateix govern".Amb tot, Colau ha celebrat la bona entesa amb els republicans al consistori i ha recordat que l'aprovació dels últims dos pressupostos, reactivar el tramvia o el 22@ han estat possibles pel suport d'ERC. "Anem molt alineats i espero que així segueixi; per mi són interlocutors prioritaris", ha conclòs.