Una dona talla la corda d'un operari que treballava a la façana del seu edifici a Benidorm

Diversos agents de la policia espanyola han detingut aquest dimecres una dona de 51 anys a Benidorm després d'haver tallat una de les cordes de les quals penjava un operari que treballava a la façana del seu edifici. Està detinguda per una temptativa d'homicidi i la policia també s'ha endut detinguda una altra persona de 60 anys.Els dos operaris es trobaven treballant a la façana d'un edifici de la ciutat valenciana, fent tasques de reparació, quan una de les dues cordes que els manté fixats es va deixar anar, quedant penjats per només la corda principal, la de seguretat. Els dos treballadors van aixecar la vista i van veure com dues mans manipulaven la corda que quedava. Allà es van adonar que havia estat aquella persona qui havia provocat que perdessin una de les dues cordes.A base de crits, un dels operaris es va agafar a la cornisa d'un dels pisos per por a caure a terra des d'una alçada de tretze pisos. La dona, en escoltar els crits, es va amagar al seu pis i els dos operaris van poder arribar a terra. En arribar-hi van trucar a la policia, que va realitzar la investigació pertinent i es van adonar de qui havia estat la responsable. En el moment de la detenció, la dona va negar els fets i va espolsar-se responsabilitats però va assegurar que els operaris li havien fet malbé la finestra.Els policies van poder comprovar que la corda havia estat tallada amb un objecte molt afilat, com un ganivet. Els operaris van tenir sort, ja que la dona va tallar la corda secundària i no la principal. Si hagués estat aquesta última haurien caigut des del tretzè pis. La dona i l'home detinguts han passat a dependències judicials.

