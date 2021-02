10 coses que potser no sabies de Dolors Sabater

A diferència d'altres campanyes electorals, aquest cop la CUP no presenta un cap de llista desconeguda per a la majoria de ciutadans. Dolors Sabater (Badalona, 1960) té una trajectòria política reconeguda com a alcaldessa de Badalona, on va derrotar el PP de Xavier Garcia Albiol gràcies a un pacte de les esquerres. L'acord va durar tres anys, fins al 2018, quan una moció de censura impulsada per PP i PSC la va apartar de l'alcaldia. Sabater assegura que darrere d'aquella moció hi havia l'avui candidat del PSC, Salvador Illa, que també és secretari d'Organització de la formació.Sabater continua sent regidora a Badalona, i ara ha decidit fer el pas i presentar-se al Parlament amb una candidatura que suma la CUP i Guanyem, i que ja ha començat amb discrepàncies internes. El consell polític dels anticapitalistes ha criticat l'estratègia de campanya de la cap de llista , que ella encaixa amb esportivitat i ho considera "una bona aportació". A continuació, deu coses que potser no sabíeu de la candidata de la CUP a la presidència de la Generalitat:És pedagoga, llicenciada en Ciències de l'Educació i també en Educació Especial. Ha dedicat bona part de la seva trajectòria a la docència, a l'institut Júlia Minguell, del barri badaloní de Llefià. A dia d'avui es troba en situació d'excedència per poder ser regidora a l'Ajuntament de Badalona.Té dos fills, un noi i una noia, i acaba de ser àvia per segon cop. El seu germà gran va néixer amb una discapacitat molt greu i un altre germà va patir un ictus que el va obligar a haver d'anar amb cadira de rodes. Aquesta dura realitat l'ha marcat profundament.Durant el seu temps lliure li agrada restaurar mobles, caminar i escriure. També li interessa la cultura popular i la cançó improvisada. De fet, va cantar durant uns anys en un grup de gòspel, però fa temps que ho va deixar.De jove conduïa el camió d'un negoci familiar per ajudar amb la feina, però també l'utilitzava amb amics i companys per fer accions com a activista i voluntariat per diferents causes socials.Sempre ha estat vinculada a l'associacionisme i el voluntariat en àmbits com el de les persones amb discapacitat, l'educació en l'oci, l'ecologisme i l'educació per la pau.No practica cap esport concret, però sí que li agrada nedar i va en bicicleta sovint per Badalona. Quan pot, també juga a bitlles catalanes.Li agrada la música, especialment la cançó protesta i la cançó d'arrel, amb missatge o aquella que aprofita la veu per commoure. També la instrumental, com la que fa Elèctrica Dharma. Ara mateix és molt fan del grup Roba Estesa.Té debilitat per la xocolata. Li agrada menjar-ne a la nit.Fins al naixement de Guanyem Badalona, el 2015, no havia militat mai a cap partit, i d'aquesta independència n'ha fet un tret diferencial en la seva trajectòria com a càrrec públic.Les primeres mesures que prendria si aconseguís ser presidenta serien fer que la Generalitat es retirés de les acusacions contra activistes i manifestants, i també una moratòria de desnonaments. I abordar la crisi del coronavirus en una taula amb partits i organitzacions socials per afrontar la qüestió des de tots els àmbits.

