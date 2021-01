Les eleccions de la incertesa

Altres notícies que et poden interessar

Les eleccions amb més interrogants -en l'arrencada de la camanya encara no se sap si finalment la data serà la del 14 de febrer - són també els comicis que posen a prova el recorregut d'un govern independentista. ERC i Junts es disputen la victòria, i també el lideratge entre el votants sobiranistes -que pot acabar atorgant la presidència de la Generalitat-, però en el duel aspira a tenir-hi coses a dir el PSC. Els socialistes s'encomanen a la projecció de Salvador Illa, ministre de Sanitat fins aquesta setmana , per per pescar en la bossa de vots de Ciutadans i fer possible el que no ha aconseguit Miquel Iceta: guanyar unes eleccions i tenir opcions de conformar govern.Aquest, però, és el principal obstacle de l'estratègia del PSC, teixir una aliança alternativa al projecte independentista. Els resultats condicionaran la viabilitat dels pactes. Això sí, a diferència del 2017, en què la declaració d'independència fallida i el 155 van polaritzar les eleccions en dos blocs clarament definits, aquesta vegada el duel també és entre adversaris d'un mateix espai polític. Aquesta és l'anàlisi, partit a partit, de la contesa electoral més incerta, amb un ull posat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).

