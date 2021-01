L'estratègia d'immunització, en risc: què està passant amb les vacunes?

Altres notícies que et poden interessar

El procés de vacunació contra el coronavirus es troba en un punt molt delicat a tot Europa, i Catalunya ja en pateix les conseqüències. Josep Maria Argimon, secretari de Salut Pública, ho ha anunciat aquest dimecres en roda de premsa: la reserva de vacunes s'acabarà aquesta setmana . El retard en l'arribada de vaccins suposa un cop per a l'estratègia de Salut, que ara haurà de "matisar o ajustar" el pla previst, segons Argimon.Els canvis arribaran de forma imminent. La primera conseqüència serà que 10.000 persones que van rebre la primera dosi de Pfizer i BioNTech fa tres setmanes no en podran rebre la segona abans del febrer, tal com estava previst. Tot i això, cal tenir en compte que no hi ha indicis que el producte perdi efectivitat si no es posa la segona dosi en un termini de 28 dies després de la primera, apunta el Ministeri de Sanitat . Per ara, diu Argimon, no suposa encara un "problema greu", ja que rebran la segona dosi una mica més endavant.Les dificultats logístiques situa Salut en atzucac, lamenta la cara visible del Govern per combatre la pandèmia: "Cada dia les dificultats són més grans. Aquesta setmana les vacunes de Moderna no han arribat, Pfizer n'ha enviat menys i d'AstraZeneca encara no en sabem res", ha exclamat en roda de premsa Argimon.La de Pfizer i BioNTech va ser la primera vacuna a utilitzar-se a Europa. Ara, les companyies han frenat la producció per problemes de fabricació. Mentre les seves plantes de producció es preparen per ampliar la capacitat actual, la fabricació ha disminuït. Es preveu que sigui cap al març quan Pfizer es vagi posant al dia en el ritme de distribució previst.Pel que fa a la vacuna de Moderna, Sanitat ja ha advertit que aquesta setmana arriba amb retard. Així, fins diumenge no se'n rebran les dosis corresponents, segons han explicat públicament diverses comunitats autònomes.L'últim entrebanc en la vacunació ha arribat de la mà d'AstraZeneca, companyia que ha desenvolupat la vacuna amb Oxford. La tensió de la farmacèutica amb la Unió Europea s'ha disparat, amb l'organisme acusant-la de donar prioritat al Regne Unit en l'entrega. La mateixa companyia ha reconegut que primer treballen per al Regne Unit i que Europa va després: "Tan bon punt hi hagi un nombre suficient de vacunacions al Regne Unit, podrem utilitzar el centre de producció per ajudar a Europa també".A més, defensen que l'escassedat de vaccins per a Europa també és culpa del baix rendiment de la seva planta belga. Segons l'administració continental, AstraZeneca només entregarà el 25% de les dosis que va prometre pel primer trimestre.Davant d'aquesta cadena de retards, manca de producció i una distribució irregular, la consellera de Salut, Alba Vergés, ja indicava a principis de setmana el canvi de rumb en l'estratègia del Govern: "Pràcticament, haurem de dedicar totes les vacunes que arribin a la segona dosi". L'estratègia d'immunització planificada per Catalunya, doncs, està en risc.

