Kylie Minogue tria un cava català per a la seva col·lecció de vins d'autor

La polifacètica artista Kylie Minogue ha escollit el celler Vilarnau, situat a Sant Sadurní d'Anoia, perquè li elabori el primer escumós de la seva gamma de vins d'autor.Damià Deàs, gerent i enòleg de Vilarnau, ha afirmat queEl cava és un brut reserva ecològic i apte per a vegans.Deàs ha afegit que "és la singularitat de Vilarnau la que ha motivat aquesta elecció. La pròpia cava, els seus enòlegs i aquest magnífic producte ecològic han estat els factors clau en la seva decisió.".El Cava de Kylie Minogue, que ja és a la venda a Anglaterra a un preu de 25 lliures , és el sisè vi a unir-se a la col·lecció de Kylie que compta, entre altres, amb un Provence Rosé i el seu guardonat Chardonnay.L'aposta per elaborar caves singulars de llarga criança, el seu respecte pel medi ambient i el vincle de Vilarnau amb Barcelona, ​​ciutat que l'actriu porta al cor, han resultat ser una bona combinació per aconseguir l'elecció. Vilarnau compta amb la certificació mediambiental Wineries for Climate Protection, aposta per l'elaboració ecològica de les seves caves, premiats arreu del món, i per la protecció de l'entorn natural que l'envolta.

