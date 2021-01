La Xina comença a fer tests anals per detectar el coronavirus

Altres notícies que et poden interessar

La pandèmia del coronavirus està molt controlada a la Xina, on aquest dimecres s'han confirmat només 75 nous positius. En tot cas, però, les autoritats del país asiàtic no es relaxen i investiguen com frenar encara més la Covid-19.Així és com s'han començat a utilitzar tests anals per obtenir uns resultats més precisos, tal com informa el diari xinès Global Times . Aquesta prova, segons aquest mitjà, es va començar a fer servir en una escola on un alumne de 9 anys es va contagiar.Li Tongzeng, subdirector encarregat de les malalties infeccioses de l'hospital You'an de Pequín, afirma que els estudis han demostrat que el coronavirus sobreviu més a l'anus o als excrements que els extrets de les vies respiratòries."Prendre un hisop anal podria augmentar la precisió en grups clau", va indicar Li durant una entrevista amb la Televisió Central Xinesa. Amb tot, com que el mètode no és tan còmode com el dels hisops de gola, de moment només s'aplicarà a "grups clau de centres en quarantena".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor