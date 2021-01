La UE, indignada amb AstraZeneca per donar prioritat al Regne Unit en l'entrega de vacunes

Brussel·les ha replicat a AstraZeneca que no pot donar "prioritat" al Regne Unit en l'entrega de vacunes. "El contracte que vam signar no inclou cap clàusula que doni prioritat al Regne Unit", ha assegurat aquest dimecres l'eurocomissària de Salut, Stella Kyriakides.Des de la Comissió Europea insisteixen que l'acord preveia l'abastiment amb dues plantes de producció britàniques, una belga i una alemanya i, per això, reclamen l'accés a les vacunes produïdes al Regne Unit. A més, Kyriakides ha defensat en una roda de premsa que la farmacèutica té "l'obligació moral i contractual" de complir amb els compromisos. "Això és una pandèmia, cada dia mor gent", ha dit Kyriakides.Preguntat en una entrevista aquest matí a diversos mitjans europeus per la possibilitat d'exportar a Europa vacunes produïdes al Regne Unit, el conseller delegat d'AstraZeneca, Pascal Soriot, ha assegurat que tenen un compromís previ amb el govern britànic, que es va implicar abans amb la recerca d'Oxford. "Tan bon punt hi hagi un nombre suficient de vacunacions al Regne Unit, podrem utilitzar el centre de producció per ajudar a Europa també", apunta.En aquest sentit, aquest mateix dimecres Brussel·les reclamava a AstraZeneca l'accés a les vacunes produïdes al Regne Unit. Arran de la reducció en les entregues previstes pel febrer i el març, la Comissió Europea exigeix a la companyia que les plantes britàniques també entreguin dosis a la UE. AstraZeneca justifica el retard en les entregues per problemes de "rendiment" a la planta belga. "No hauríem firmat un contracte per abastir-nos només amb una planta de producció", afirmen fonts comunitàries que asseguren que el contracte preveu l'aprovisionament amb dues plantes britàniques, una belga i una alemanya.

