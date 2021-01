Els partits limiten ara la presència als mítings de campanya

La polèmica va esclatar ahir quan la consellera de la Presidència, Meritxell Budó, va defensar que la ciutadania pogués assistir a mítings electorals fora del seu municipi, malgrat el confinament municipal. Això ja estava permès en el certificat d'autorresponsabilitat que des de fa setmanes cal dur a sobre per justificar sortides del municipi amb l'argument que s'està exercint el dret de manifestació i de participació política. Les paraules del Govern van aixecar polseguera i molts sectors van criticar que es pugui assistir a actes de campanya mentre fa mesos que els veïns d'un municipi no poden anar a veure familiars en un altre lloc de Catalunya o tampoc anar al teatre a la ciutat del costat.Ahir al vespre, els partits de Govern ja van rectificar i van demanar als ciutadans que no trenquin el confinament municipal i només assisteixin a aquells actes que es facin al seu municipi. Junts va dir a través d'un comunicat que prioritzarà els actes telemàtics, igual que ERC, que amb dues piulades de Sergi Sabrià va demanar "màxima cura" en l'assistència als actes electorals i que la gent "respecti el confinament municipal" per evitar contagis. Tota la resta de partits s'ha posicionat també en aquest sentit i han insistit que es prioritzarà la campanya per via telemàtica i els actes presencials seran reduïts, amb aforament limitat i prioritzant l'aire lliure.Així ho ha dit, per exemple, la CUP, que ha fet una crida als ciutadans que vulguin seguir la seva campanya que no surtin del municipi i ho facin per internet. "Plantegem una campanya d'acord amb la situació sanitària i per això hem reduït al mínim els actes que farem amb públic", han assegurat els caps de la campanya, Maria Rovira i Edgar Fernández. Els comuns s'han pronunciat en la mateixa línia i han demanat "sentit comú" i que totes les formacions que participen a les eleccions facin una campanya totalment telemàtica. "No cal fer mítings massius on la gent es barregi i trenqui les bombolles", ha insistit el número 2 d'En Comú Podem, Joan Carles Gallego.El candidat de Ciutadans, Carlos Carrizosa, ha explicat després d'un acte amb comerciants a Vilanova i la Geltrú que el seu partit farà una campanya "100% digital" i ha demanat "que cap ciutadà es desplaci per anar a un míting" perquè cal preservar la salut pública. Mentre que el PP ha demanat la dimissió de Budó per haver dit que es permetria saltar-se el confinament per anar a mítings. "No és veritat, no es pot saltar el confinament municipal per assistir a actes electorals", ha dit el candidat Alejandro Fernández.També ha criticat la comunicació erràtica del Govern el PSC. "No entenem l'excepció que ha fet el Govern que habilita saltar-se el confinament municipal per assistir a actes polítics. És una irresponsabilitat", han dit els socialistes a través de Twitter. La formació ha rebut crítiques en aquestes últimes hores acusant-la d'haver estat els impulsors per a que se celebrin finalment les eleccions el 14-F, en un moment de màxima pressió hospitalària per la crisi del coronavirus.El vicepresident del Govern amb funcions de president i candidat d'ERC, Pere Aragonès, ha proposat a la resta de partits arribar a un acord perquè només assisteixin presencialment als mítings les persones del mateix municipi. Aragonès ha avançat que la seva formació plantejarà aquesta proposta a la taula de partits que es reuneix demà dijous, el dia que comença la campanya del 14-F. "Els de fora el municipi que es connectin a través d'internet. Així evitarem una batalla judicial i fem un acord de sentit comú entre forces polítiques. Estic convençut que els altres partits hi estaran d'acord", ha conclòs.Aragonès ha afirmat que entén "perfectament" que hi hagi persones que no comprenguin per què segons la llei es poden saltar el confinament municipal per anar a un míting electoral i, en canvi, no ho poden fer per les altres activitats. I ha apostat per aplicar el "sentit comú" allà on no arribin els tribunals perquè, segons ha dit, no es pot entrar a discutir aquesta qüestió per via judicial.Tots els partits han dissenyat campanyes telemàtiques, amb els mitjans necessaris perquè periodistes i ciutadans puguin seguir els actes des de casa sense necessitat de desplaçar-se. Els candidats sí que es mouran pel territori, però de manera molt més limitada que en d'altres campanyes anteriors, i els actes presencials que es facin seran molt limitats, amb aforament reduït i sempre que es pugui a l'aire lliure.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor