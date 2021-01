Detingut un menor al País Valencià per agredir policies que el volien multar per saltar-se les restriccions

Agents de la policia espanyola han detingut a Ontinyent a un menor acusat d'agredir diversos agents que el volien multar per reunir-se al carrer amb dos amics més, una activitat prohibida al País Valencià, en el marc de les restriccions per frenar l'avanç de la Covid-19.El jove va ser sorprès per una patrulla quan estava reunit amb dos amics a la plaça Grup Ramon d'Ontinyent sense motiu que ho justifiqués. Quan els agents que feien tasques de prevenció el van veure, es van acostar als menors i els van preguntar el motiu de la trobada, però no van donar cap justificació. Va ser en aquest moment quan els joves van començar a insultar els policies i a mostrar una actitud agressiva.En aquest context, els policies els van requerir la documentació per proposar-los per sanció i els van informar prèviament que des d'aquesta setmana estan prohibides les reunions socials de més de dues persones. En aquest instant, els menors van començar a alterar-se i a insultar els agents amb frases que deien: "Sempre esteu tocant els collons els mateixos".Davant la seva actitud, la patrulla va requerir la col·laboració d'altres dotacions que es van presentar immediatament al lloc. Durant la intervenció, un dels menors es va treure la mascareta i es va abalançar els agents amb els punys tancats, manifestant: "Us mataré a tots".Els policies van intentar calmar-lo, moment que va aprofitar un altre menor per insultar i amenaçar la patrulla, donant cops de peu i llançant cops. Davant la resistència activa del menor, van resultar lesionats dos dels agents. El menor que va escometre als agents, finalment, va ser detingut per un presumpte delicte d'atemptat a agent de l'autoritat i amenaces, encara que després va quedar en llibertat i va ser lliurat als seus pares.