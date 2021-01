Argimon recorda als polítics que només es permet la vacunació al «voluntariat continuat»

Altres notícies que et poden interessar

El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, ha recordat que el protocol de vacunació tan sols contempla el "voluntariat continuat" en centres hospitalaris i també en geriàtrics. Argimon ha fet aquestes declaracions aquest dimecres després que aquest matí sortís a la llum que l'alcaldessa de Tossa de Mar (la Selva), Imma Colom , s'hagués vacunat durant la campanya que es feia en el geriàtric del municipi.Colom justificava la vacunació per ser col·laboradora de la residència. Davant d'això, Argimon ha assegurat que no coneixia el cas en profunditat, però que en el protocol no s'inclouria aquells que "hi van un cop al mes". Segons fonts de Salut, la residència hauria inclòs l'alcaldessa a la llista de persones per vacunar.

