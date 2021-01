Un particular ven online un cotxe dels Mossos d'Esquadra equipat

​Un particular, anomenat Jordi, ven un cotxe dels Mossos d'Esquadra per 4.000 € a través de la plataforma de venda de productes de segona mà MilAnuncios . El cotxe, un Seat Altea XL, presenta el disseny característic dels cotxes patrulla, amb els logotips i tot l'equipament policial inclòs -sistemes de senyalització prioritària, kit de detinguts, llanterna, emissora, etc.-A la descripció de l'anunci, el venedor detalla que es tracta d'un "cotxe autèntic dels Mossos d'Esquadra", tot i que tampoc explica d'on prové. Quan finalitza la vida útil i s'acaba el rènting dels cotxes oficials dels Mossos d'Esquadra, sovint són posats a la venda a subhastes o cases de segona mà, però sense els logotips i sense el material policial, com en aquest cas.El cotxe, a més, ve amb el "motor canviat amb 150.000 km en perfecte estat, ITV passada, impostos al dia i etiqueta mediambiental", segons la seva descripció. El propietari també menciona que pot servir per a moltes coses, des de rodatges cinematogràfics o anuncis publicitaris, com per un altre cos policial repintant-lo, o, fins i tot, com a vehicle personal, traient els distintius policials.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor