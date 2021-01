Borràs tanca la porta a la taula de diàleg: «Prou de pidolar, el model és l'1-O»

Altres notícies que et poden interessar

La candidata de Junts al 14-F, Laura Borràs, ha rebutjat aquest dimecres en una conferència a la Llotja de Mar de Barcelona "reformar" Espanya i ha defensat la "desaparició" de l'Estat a Catalunya després de les eleccions. Així, ha tancat la porta a la negociació amb Madrid: "Prou de pidolar per una taula de diàleg , el model és l'1-O". Borràs ha insistit que vol presidir el Govern que "faci" la república, per canviar el "voler la independència" a "poder la independència". Borràs ha centrat el seu discurs en advertir dels perills de l'abstenció el 14-F.La candidata de Junts ha alertat de la "maniobra bruta" de l'Estat en "obligar" la ciutadania catalana a votar i confiar en una "abstenció elevada" que afavoreixi PSC i comuns per governar plegats, tal com ja fan a la Moncloa: "És una possibilitat imaginada pels que pretenen moure els fils de la política catalana des dels despatxos de Madrid", ha argumentat.L'exconsellera considera que si la fórmula de socialistes i comuns es repeteix a la Generalitat, a causa d'una baixa participació electoral, hi haurà un Parlament "desnaturalitzat i artificiós que no representarà la voluntat del poble, sinó únicament la seva", en referència als interessos de l'Estat. En aquest sentit, Borràs ha cridat a omplir les urnes "dels vots que no volen ni veure, com per l'1-O i el 21-D de 2017", en al·lusions al referèndum i a les últimes eleccions al Parlament.La presidenciable de Junts també ha promès la "desaparició" d'Espanya a Catalunya a partir del 14-F: "Cada pas que fem ha de ser necessàriament un pas enrere de l'Estat a Catalunya. Els nostres esforços no han d'anar encaminats a reformar Espanya, sinó a desplaçar-la". Aquí, Borràs ha instat l'independentisme a "plantar-se", i ha rebutjat el diàleg amb Madrid: "Ja n'hi ha prou de pidolar per una taula de diàleg, el model és l'1-O".Borràs, doncs, ha defensat l'estratègia de l'1 d'octubre de 2017 com a base per aconseguir la independència. Tot i que ja ha estat consellera de Cultura en un executiu independentista format per JxCat i ERC, Borràs ha dit que ara vol ser presidenta "del Govern que faci la independència". "Hem de canviar el 'voler pel poder'. Hem de passar de 'voler la independència' a 'poder la independència'. De 'voler ajudar les empreses' a 'poder ajudar-les'", ha argumentat.Pel que fa a les mesures econòmiques, Borràs ha dibuixat els set grans eixos de la seva candidatura: la societat del coneixement, amb la digitalització com a motor de país, accelerador de l'activitat econòmica i generador de llocs de feina. La plena ocupació qualificada. Una vocació de lideratge internacional per fer de Catalunya l'Estat referent de modernitat i progrés al sud d'Europa.Prioritzar el benestar social i la igualtat: renda mínima garantida, assegurar el sistema de pensions, potenciar una societat paritària i l'emprenedoria social. Reequilibri territorial: país viu i en xarxa, infraestructures, fibra òptica, descentralizació de l'administració. Crear un país mediambientalment i energèticament sostenible: energies renovables, economia circular, agència del canvi climàtic, llei de patrimoni i biodiversitat.

