La «incertesa» per l'arribada de vacunes farà modificar el pla de Salut

Salut haurà de modificar el seu pla de vacunació. Així ho ha assegurat el secretari de Salut pública, Josep Maria Argimon, en roda de premsa aquest dimecres "S'haurà de matisar o ajustar", ha dit. El motiu és el retard en l'arribada de les vacunes. La primera conseqüència serà que 10.000 persones que van rebre la primera dosi de Pfizer fa tres setmanes, no podran rebre la segona abans del febrer tal com estava previst.Això es deu, segons ha informat Argimon, al fet que la companya ha subministrat menys dosis. El termini màxim perquè persones vacunades amb la primera dosi rebin la segona és de 42 dies i Argimon ha donat per fet que les vacunes arribin a temps.La mancança de dosis de Pfizer s'afegeix al retard en l'arribada de vacunes de Moderna i a la decisió d'AstraZeneca de subministrar menys dosis de les pactades amb la Unió Europea. La Comissió Europea havia convocat AstraZeneca a una reunió aquest dimecres per reclamar-li que complís amb el calendari de distribució previst però la companyia no s'ha presentat a la trobada."Cada dia les dificultats són més grans", ha assegurat Argimon. "Aquesta setmana les vacunes de Moderna no han arribat, Pfizer n'ha enviat menys i d'Astrazeneca encara no en sabem res", ha apuntat en roda de premsa.Pel que fa a la possibilitat de generar immunitat de grup a Catalunya a l'estiu, Argimon ho ha qualificat de "desig". Això suposaria haver vacunat el 70% de la població i el secretari de Salut Pública ha insistit que dependrà de quantes dosis es tinguin a disposició.Salut ha informat que fins ara ha rebut 217.000 dosis de les quals se n'han subministrat 200.000. Les 17.000 restants es preveu que es puguin subministrar entre avui i demà. A més, es preveu rebre 30.000 noves dosis per subministrar des d'aquest dijous fins dilluns que ve al vespre, quan s'acabarà l'estoc actual. A patir d'aleshores, s'espera que arribin més dosis de la vacuna de Moderna.En la mateixa roda de premsa, Argimon ha informat que segons els càlculs de Salut a mitjans de març la variant britànica de Covid-19 serà "predominant" a Catalunya. S'espera que d'aquí a un mes i mig més del 50% corresponguin a aquesta variant.

