El món supera els 100 milions de casos de Covid-19

El total de casos a escala mundial de coronavirus ha superat els 100 milions. El nombre de casos s’ha produït just un any després del decret d’emergència de salut pública per part de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), després del creixent nombre de casos arran del brot a la ciutat xinesa de Wuhan, i coincideix en el moment de l’inici de la vacunació a uns 50 països.Així ho han exposat dades de la Universitat Johns Hopkins , que el dimarts ja comptaven amb un total de 100.032.461 casos a escala mundial. A més, el passat 7 de gener es va batre el rècord mundial de casos, amb 856.352 positius en un sol dia. Els contagis, però, superen cada dia els 590.000 positius a escala mundial.Els països més afectats han estat els EUA -amb 25,3 milions de casos-, Índia -10,7 milions-, Brasil -8,9 milions-, Rússia -3,7 milions-, Regne Unit -3,7 milions-, França -3,1 milions-, Espanya -2,6 milions- i Itàlia -2,5 milions-. Pel que fa a les morts, s’han confirmat més de 2,14 milions morts per Covid-19. Els països amb més mortalitat pel coronavirus són els EUA, Brasil, Índia, Mèxic i, en l’àmbit europeu, el Regne Unit.A més, Espanya és el tercer país amb major nombre de casos en els darrers 7 dies, amb un total de gairebé 257.000 contagis, després dels EUA -amb 1,2 milions- i Brasil -amb més de 359.000 casos-. Per contra, els països amb menys contagis han estat algunes illes com Cambodja, Tanzània i Taiwan.Les dades confirmen que Europa és la regió del món amb més contagis nous cada dia, al voltant de 201.000. Tot i que les dades comencen a disminuir en alguns països com el Regne Unit, Alemanya, Itàlia, Àustria, República Txeca, Polònia o Suïssa, altres països com Portugal, Espanya i França van en augment.Cal tenir en compte que totes aquestes dades, recollides per la Universitat Johns Hopkins, només es basen en els casos positius verificats per les proves, és a dir, se sospita que el nombre de contagis és major.

