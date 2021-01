Autonomia per superar la discapacitat

Consolidar l'assistència personal

Suport per conviure millor

Està pensat per a usuaris que no requereixin una atenció permanent d'un professional i consisteix en un import mensual a una entitat per tal de prestar-los suport per organitzar-se el dia a dia. “Un dels objectius precisament és endarrerir al màxim la institucionalització, però sabent que en molts casos serà inevitable”, explica Cassany.Si un dels elements clau en l'atenció a les persones amb discapacitat intel·lectual o malaltia mental és que puguin viure fora del nucli familiar, l'altre és que es puguin inserir laboralment. “La millor política social és poder treballar, i encara més en aquests col·lectius”, destaca la secretària d'Afers Socials i Famílies. Hi ha diversos programes des de la teràpia ocupacional, als centres especials de treball fins a l'empresa ordinària, que suposa la major integració.Un dels reptes de futur del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies és consolidar el programa d'assistència personal. Es tracta d'una iniciativa destinada bàsicament a persones amb discapacitat física que requereixen el suport d'un professional per fer algunes de les tasques quotidianes al seu habitatge. Consisteix en una prestació econòmica per pagar el sou i la cotització a la Seguretat Social del professional.Actualment, és una prova pilot que funciona bàsicament a la ciutat de Barcelona. El departament ja treballa en un decret que reguli la prestació, aclareixi la formació dels professionals i el grau d'assistència a l'usuari. “Volem que arribi a més beneficiaris, arreu del país i, si es pot, amb més hores per persona”, explica Cassany. També destaca que en aquest i la resta de programes s'han augmentat les tarifes per hora –tant el 2019 com el 2020- per millorar l'atenció i les condicions laborals dels professionals.Un altre dels reptes és aprofitar els fons europeus del Next Generation EU per impulsar models innovadors com el cohabitatge. Consistirien en habitatges gestionats per entitats, amb espais i serveis comunitaris i entorns accessibles i verds. “La tecnologia hi hauria de ser des del principi com un element més per fomentar l'autonomia”, explica Marta Cassany posant com a exemples la formació de les persones amb discapacitat, la comunicació amb les seves famílies i la teleassistència, entre altres.La Laura Tressera té 52 anys i està diagnosticada com a portadora del síndrome X fràgil. Una malaltia genètica que va heretar del seu pare i que provoca, entre altres, dèficit d'atenció, hiperactivitat i dificultats per expressar-se i relacionar-se. Malgrat això, ha fet molts esforços en un camí de superació que l'ha fet passar per diversos habitatges i on ha acabat sent tutelada per una entitat, després de ser protegida judicialment.El 2013 va entrar al programa suport a la pròpia llar del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Viu en un pis de la Casa Bloc , un edifici amb molta història del barri de Sant Andreu i que és un referent de l'arquitectura racionalista de la Segona República. Sis dels pisos els gestiona l'entitat Grup Cooperatiu TEB i tenen de dos a quatre persones com la Laura.Ara fa uns mesos que conviu amb la Laia, una altra de les beneficiàries del programa. “Després de tants canvis, sembla que finalment està bé i té una companya de pis amb qui se sent tranquil·la”, explica Raquel Velasco, responsable del projecte a TEB. “En el seu cas, un dels elements de l'acompanyament és precisament la dificultat per relacionar-se”, afegeix. La Laura, per la seva banda, es mostra feliç per haver deixat enrere una etapa amb “molts conflictes”.