Sabater veu com «una bona aportació» la crítica de la CUP a l'estratègia de campanya

La campanya electoral de la CUP va rebre una sacsejada aquest cap de setmana amb l'esmena a la totalitat de les bases de la formació -avançada en exclusiva a- a l'estratègia de la cap de llista, Dolors Sabater. Aquest dimecres, en la presentació del lema i el cartell de campanya, Sabater ha assegurat que ha rebut com "una bona aportació" les deliberacions de les assemblees de la CUP i ha recordat que tant els cupaires com Guanyem, que també integra la candidatura del 14-F, són "organitzacions radicalment assembleàries que poden aportar matisos i millorar la feina que s'està fent".Sobre els canvis en la campanya després de l'aprovació d'esmenes crítiques amb l'estratègia, Edgar Fernàndez, cap de campanya i membre del secretariat nacional de la CUP, ha dit que la formació està disposada "com ho ha estat sempre" a assumir "totes les responsabilitats que siguin necessàries per generar una alternativa". "La CUP ha de ser l'alternativa a un Govern que continua reprimint contra l'indpendentisme, que desnona famílies i que posa per davant els interessos dels inversors als de la majoria del país", ha dit Fernàndez.Maria Rovira, cap de campanya i membre del secretariat nacional de la CUP, ha dit que la campanya de la formació "prioritza la salut" i per això se substituiran els actes públics per actes en un plató. "Hem reduït al mínim els actes amb públic i respectant les mesures del Procicat, però també s'ha de garantir el dret de participació política i en la mesura que sigui possible farem actes en diferents municipis", ha dit Rovira. Els cupaires faran actes i accions polítiques a diversos punts del territori, però els actes nacionals es faran en un plató i per via telemàtica.En aquest sentit, en relació als mítings de campanya, Edgar Fernàndez ha demanat que la gent "no surti del municipi" i no es desplaci ni fomentin la mobilitat, i que segueixi la campanya per les retransmissions que es faran per internet "per assegurar que ningú es posarà en risc ni posarà en risc ningú".Sabater ha estat l'encarregada de presentar el lema de campanya de la CUP per al 14-F: "Per guanyar". L'exalcaldessa de Badalona ha denunciat que la crisi del coronavirus ha "multiplicat" els efectes de la crisi social, econòmica i democràtica que afecta Catalunya des de ja fa anys. "Les persones treballadores són les que sostenen aquesta crisi", ha dit la candidata, que ha denunciat que les oligarquies continuen acumulant riquesa protegides per l'Estat. "Tot això passa en un context d'excepcionalitat democràtica, en un estat on allò que la societat catalana manifesta a les urnes és retallat, perseguit, prohibit i empresonat", ha afegit.La CUP, el 14-F, vol guanyar per "donar resposta" a aquesta situació amb pla de xoc i de rescat social que sigui la base per construir una societat que "mai més torni a deixar ningú enrere". Sabater ha defensat el dret a l'habitatge, a la llum, a l'aigua o la fi de la repressió són "grans consensos de país" que la CUP defensarà "fins a les últimes conseqüències". "Els anhels col·lectius del nostre poble no hi caben ni en el marc legal espanyol ni en els topalls de dèficit de la Unió Europea", ha reblat. Els cupaires volen "empènyer" les institucions per construir una societat que no deixi ningú enrere en el camí cap a la independència, el socialisme i la igualtat.Laia Estrada, cap de llista de la CUP a Tarragona, ha denunciat que el Parlament està "buit de sobirania" i en mans de l'estat espanyol. "Engegarem una campanya en aquest marc en què no s'està posant sobre la taula preservar la salut de la població", ha dit. És per això que cal "engegar un nou cicle" per "deixar enrere les imposicions de l'Estat i els interessos de qui havia de liderar el procés".La CUP, en aquest sentit, es reivindica com la gent que porta "anys posant el cos per defensar els interessos populars". Estrada ha assegurat que la CUP vol guanyar per trencar amb "la frustració i el desencís" després dels fets de 2017. Dani Cornella, cap de llista per Girona, ha detallat que els actes de campanya de la CUP començaran de manera simultània en diversos punts del país amb un acte central dijous a les 20h a Girona.La CUP va presentar dilluns un recurs perquè la CCMA no inclogués Vox als debats i al seguiment electoral. "Esperem la rectificació de la CCMA i que Vox no pugui participar", ha dit Fernàndez, que ha evitat respondre si els cupaires participaran en debats amb presència de la ultradreta o si farà evident el seu malestar.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor