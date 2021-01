L'alcaldessa de Tossa de Mar (Junts) també es vacuna al geriàtric del municipi

La vacuna de la Covid-19 ja ha arribat a Tossa! 💉

Unes 70 persones s’han vacunat avui a la residència geriàtrica, entre usuaris residents, usuaris del centre de dia, personal i sanitaris.#tossademar #esperança #vacuna #covid19 pic.twitter.com/OqQxHI76Ar — Ajuntament de Tossa (@ajtossademar) January 12, 2021

Nou cas d'un alcalde que rep la vacuna contra el coronavirus sense pertànyer a cap dels grups prioritaris en aquesta fase de la immunització. L'alcaldessa de Tossa de Mar, de Junts per Catalunya, Imma Colom, ha rebut el fàrmac aprofitant que el Departament de Salut va anar al geriàtric del municipi per administrar-la entre els usuaris.Colom és metgessa, però des de l'oposició han recordat que està en excedència per ocupar el càrrec d'alcaldessa, on dedica el 95% de la jornada. Durant l'últim plenari de Tossa de Mar l'alcaldessa va justificar haver rebut la vacuna perquè visita "molt sovint" el geriàtric.Colom també va afirmar que no havia fet "cap trampa" i que se sentia "molt contenta" d'haver rebut el vaccí en el centre de gent gran de Tossa i que els seus usuaris també ho haguessin fet. L'Ajuntament va penjar una fotografia a les xarxes de l'alcaldessa rebent la vacuna.

