Les UCI catalanes superen els 700 ingressats per Covid-19

CONTAGIS 491.097 (+3.447) INGRESSATS 3.021 (+12) UCI 705 (+14) DEFUNCIONS 18.871 (+34) Rt 0,95 (+0,01) REBROT EPG 590 (+1) VACUNACIÓ DOSI 1 182.433 (+1.971) DOSI 2 18.271 (+8.849) Actualització: 27/01/2021

Catalunya ha arribat als 705 ingressats per coronavirus a les UCI després de sumar 14 pacients greus en l'actualització d'aquest dimecres. Al mateix temps, es manté per sobre dels 3.000 ingressats als hospitals després d'augmentar en 12 casos.La velocitat de propagació de la Covid, l'Rt, es manté estable i se situa en 0,95, una centèsima més que en les últimes 24 hores, segons el darrer balanç del Departament de Salut. El risc de rebrot també s'estanca i als 590 punts (+1).En paral·lel, la incidència a 14 dies baixa i passa de 655,46 a 652,02. S'han declarat 3.447 nous casos confirmats per PCR o TA, amb un total de 491.097. S'ha informat de 34 noves morts i el total és de 18.871.Els vacunats amb la primera dosi són 182.433, 1.971 més. Els que han rebut la segona dosi s'han disparat aquest dimecres, amb 8.849 més, xifra que augmenta el total a 18.271.

