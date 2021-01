Un 54% de les pimes catalanes han empitjorat els seus resultats durant el 2020

Altres notícies que et poden interessar

Els resultats per a les petites i mitjanes empreses catalanes han estat clarament pitjors que el 2019, com era previsible. Un 54% de les pimes ha registrat uns resultats pitjors, un 29% ha obtingut resultats millors i un 16% no ha tingut variació. La diferència entre millors i pitjors resultats (d'un -25%) és molt inferior a l'any anterior, quan era d'un 15% en positiu. Són xifres extretes de l'informe Evolució de la pime industrial catalana el 2020 i perspectives per al 2021 , fruit d'una enquesta encarregada per Pimec.L'enquesta ha estat contestada per 400 empreses, que van de microempreses (fins a 10 treballadors) a empreses mitjanes (fins a 250 persones ocupades) i ha estat presentada pel president de la patronal, Josep González, i per Modest Guinjoan, director de l'Observatori de la Pimec. Guinjoan ha qualificat d'"insòlita i excepcional" la situació viscuda pel teixit empresarial per la crisi pandèmica. "S'ha produït un trencament de les dinàmiques normals i les empreses han hagut de resistir i intentar reaccionar".Un 64% de les petites i mitjanes empreses catalanes ha vist disminuir les seves vendes al llarg del 2020, segons dades de la patronal Pimec. Un 21% d'empreses ha augmentat les seves vendes, el que dona un saldo d'un 43% de pèrdua. La majoria de les pèrdues s'ha donat en els sectors dels béns d'equipament i béns duradors.Pimec ha anat expressant al llarg de la crisi pandèmica la seva preocupació per la situació del teixit productiu. Recentment, va comptabilitzar en 183 milions d'euros les pèrdues diàries de les empreses arran de la pandèmia . Amb tot, hi ha en l'enquesta presebtada avui una perspectiva d'optimisme respecte a l'any 2021. Així, un 59% del sector industrial creu que el 2021 millorarà la seva situació, mentre que un 32% considera que podrà mantenir-se en una posició similar i només un 9% pensa que encara empitjorarà més.Les pimes industrials catalanes han destinat l'any 2020 un 46% de les seves vendes al mercat interior, mentre que l'exportació és el segon mercat (un 19% a la zona euro i un 11% a la resta del món). La resta de l'estat espanyol és el tercer, amb un pes relatiu del 24%. El 2020, les exportacions de les pimes van baixar un 42% respecte de l'any anterior.L'impacte de la pandèmia també s'ha notat en un descens molt accentuat de les inversions dutes a terme per les pimes. Un 67% d'elles no ha fet cap inversió, mentre que un 33% sí que ho ha fet, majoritàriament en augmentar la capacitat productiva (un 54% en augment de la capacitat productiva, que representa una aposta innovadora, mentre que un 50% va destinar les seves inversions a l'augment de la productivitat, un 33% en innovació del producte i un 29% en inversions de tipus mediambiental).Una dada sensible afecta les conseqüències en l'ocupació. Un 49% han mantingut la seva plantilla, mentre que un 29% l'ha reduït i només un 22% l'ha incrementat. La dada és molt negativa perquè, a més, de les que l'han incrementat ho han fet en un 1,9%.L'enquesta ha introduït dues preguntes noves. Una sobre els fons europeus. Dues terceres parts coneixen l'existència d'aquests fons. Un 30% pensa presentar projectes al fons, majoritàriament en l'àmbit de la digitalització, mentre que un 59% no ho té previst. També s'ha preguntat a les empreses per quina estratègia de futur aposten. Un 37% assegura que se centrarà a reduir costos, però un 38% afirma que enfocaran els seus esforços a projectes per créixer, i un 25% del sector aposta per les dues estratègies alhora. Una dada que Guinjoan ha destacat com a senyal de dinamisme malgrat la gravetat del context.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor