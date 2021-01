Nit de pànic a Granada per diversos terratrèmols de fins a magnitud 4,3

El miedo nos ha sacado a la calle. Mascarillas y distancia... y mucho miedo #Granada #TerremotoGranada pic.twitter.com/ID5AJ3pkdU — Bomarzo (@Bomarzo) January 26, 2021



De ahora mismo. El peor terremoto que he vivido hasta ahora en Granada. Esperemos que se quede aquí la cosa pic.twitter.com/k8tj5CXvHc — Rafa Hernández (@RafaHdezCas) January 26, 2021

Fins a sis nous terratrèmols de magnitud entre 2,7 i 4,3 graus en l'escala de Richter s'han fet notar aquesta nit a la província de Granada, amb epicentre a les localitats de Santa Fe, Atarfe i Cúllar Vega. Segons les dades de l'Institut Geogràfic Nacional (IGN), el terratrèmol més potent s'ha produït a les 22.36 hores amb epicentre a Santa Fe.Així, s'han registrat moviments sísmics en altres tres punts de Santa Fe -un de 4,2 graus a les 22.54 hores, un altre de 3,5 a les 23.00 i un altre de 3,3 a les 22.57- i un altre a un quilòmetre a Atarfe, de 2,7 graus, a les 22.40 hores. També hi ha hagut un altre moviment de 4,2, amb epicentre a Cúllar Vega, a les 22.44 hores. A més de Granada, han pogut sentir-se en punts de Còrdova, Màlaga i Jaén.Aquesta sèrie de moviments ha provocat un enorme pànic entre la població de la zona, que ha passat la nit al carrer per por a patir rèpliques dins de casa. Alguns veïns han publicat vídeos a les xarxes socials on es poden comprovar els efectes dels terratrèmols i l'angoixa que es respirava al carrer.L'IGN ha detectat fins a 172 rèpliques d'un terratrèmol de magnitud 4,4 amb epicentre a Santa Fe que es va produir dissabte passat. L'informe actualitzat de l'IGN sobre aquesta sèrie sísmica posa de manifest que des de principis de desembre del 2020 s'estan registrant una sèrie de terratrèmols superficials al nord-oest de la ciutat de Granada, on hi ha hagut 281 terratrèmols des del desembre.

