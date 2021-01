Dos jutges obliguen a vacunar dos avis incapacitats a Alacant amb l'oposició de la família

Altres notícies que et poden interessar

Dos jutjats d'Alacant han obligat per primer cop al País Valencià a vacunar contra la Covid-19 a dos avis incapacitats, tot i l'oposició de familiars i cuidadors, segons ha pogut saber Europa Press.Un des processos es va iniciar en sol·licitar-lo la Fiscalia, mentre que el segon va sorgir de la pròpia residència. Els dos jutjats han dictaminat que el dret a la salut preval per davant del requeriment de familiars.Aquestes resolucions segueixen les mateixes pautes que ja va dictar fa un mes un jutjat de Santiago de Compostela, la primera a tot l'Estat sobre aquest assumpte. Llavors es va ordenar immunitzar una dona, després de l'informe forense favorable, tot i l'oposició de la seva filla.A la província de Castelló també hi ha obertes tres diligències preprocesals en relació a la negativa de vacunació a ancians. A la província de València, en canvi, no s'ha iniciat fins ara cap procediment, ja que des de Fiscalia s'està a l'espera de rebre documentació de residents i familiars per valorar els fets.La fiscal ha qualificat de "preocupant" la situació de les residències front a la Covid, ja que en aquests moments "hi ha més morts que en la primera onada".

