Les farmacèutiques europees confien en haver entregat vacunes per al 70% de la població a l'estiu

Altres notícies que et poden interessar

Les farmacèutiques europees confien poder entregar les dosis necessàries per vacunar el 70% de la població a l'estiu, l'objectiu fixat per la Comissió Europea. Així ho ha dit el director de comunicació de la Federació Europea d'Indústries i Associacions Farmacèutiques (EFPIA), Andy Powrie-Smith. "Sí, sens dubte esperem que sigui així, que podrem arribar al nombre de dosis requerides", diu. Segons Powrie-Smith, les companyies treballen "contrarellotge" i "compromeses" malgrat els retards de les farmacèutiques Pfizer i AstraZeneca en el subministrament de dosis, que podrien suposar un alentiment en la campanya de vacunació a la Unió Europea (UE) just quan està amenaçada per la tercera onada i la variant britànica.Per complir l'objectiu de vacunar el 70% de la població a l'estiu, Powrie-Smith assegura que "hi haurà reptes a superar, però com ja n'hi ha hagut fins ara". Malgrat que la reducció en les entregues de dosis per les farmacèutiques de Pfizer i AstraZeneca podria reduir la velocitat de la vacunació a Europa, el director de comunicació de l'EFPIA confia que es podran entregar les dosis necessàries "gràcies a un esforç col·laboratiu i de solidaritat"."Les companyies de la UE i els estats membres s'han reunit sempre per trobar solucions pragmàtiques per poder lliurar més vacunes. A més, hi ha més vacunes de la Covid-19 en desenvolupament o esperant el procés d'aprovació i regulació per tal d'augmentar la capacitat de fabricació", declara."És un cas sense precedents", diu Powrie-Smith sobre la vacunació tot recordant que només fa un any que es va identificar el virus. "Tots els implicats treballen contrarellotge i tothom està compromès en aconseguir les dosis per vacunar el més ràpid possible", assegura, tot apuntant que "si alguna cosa s'ha d'ajustar o canviar" per accelerar la vacunació "es farà".Les farmacèutiques Pfizer i AstraZeneca van informar de retards en el subministrament de dosis contra la Covid-19 a la UE. Des del bloc comunitari, el president del Consell Europeu, Charles Michel, ha assegurat que faran "respectar els contractes signats per la indústria farmacèutica", encara que no s'ha precisat les mesures que es podrien prendre.El retard en el subministrament de dosis de Pfizer podria alentir el ritme de vacunació a Europa, tot i que Powrie-Smith justifica que "és per poder lliurar més dosis de vaccins de manera més ràpida", tal com va argumentar la farmacèutica.En el cas del vaccí d'AstraZeneca no tindria la mateixa implicació que el retard de Pfizer perquè la vacuna encara espera l'autorització de l'Agència Europea del Medicament (EMA, per les seves sigles en anglès), encara que ha obert la porta a autoritzar parcialment la vacuna per les poques dades sobre l'efecte que té en la gent gran.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor