Un grup d'escollits per formar part de meses electorals demanen al Síndic que defensi el seu «dret a la salut»

Un grup de persones escollides per formar part de meses electorals en les properes eleccions al Parlament de Catalunya (previstes en un principi per al 14 de febrer a l'espera del que decideixi el TSJC sobre l'ajornament que proposava el Govern) han demanat empara al Síndic de Greuges perquè defensi el seu "dret a la salut". Els signants de la carta recorden que des de l'inici de la pandèmia han hagut de complir tots les "obligacions i recomanacions sanitàries" ordenades per l'Administració, com ara la distància social, la mascareta, el confinament o el teletreball. Ara, però, les "80.000 persones" designades per formar meses es veuen "obligats per la mateixa Administració Pública a incomplir totes aquestes directrius".Els signants de la carta lamenten haver d'estar "més de 12 hores en un local tancat" en "plena tercera onada" en contacte amb "centenars de persones", amb una franja horària per "rebre positius" i contactes estrets als quals "la mateixa Administració" obliga a fer quarantena.Recelen, també, de les mesures de seguretat que proposa l'Administració, com ara la distribució d'EPI, o del fet que molts locals seran els habituals d'altres conteses electorals, "petits" i "sense la ventilació necessària".Per tot plegat consideren que estan davant d'una situació "d'alt risc" per a la seva salut i la de les seves famílies "sense cap tipus de defensa", i recorden que no presentar-se a la mesa pot comportar "penes de presó i multes bastant elevades".Davant d'això, els signants de la missiva opinen que les administracions públiques infringeixen el seu "dret fonamental" a la salut recollits a la Constitució Espanyola.

