Sis «espelmes del record» al Parlament en homenatge a les víctimes de l'Holocaust

El president del Parlament, Roger Torrent, ha advertit del "perill i l'amenaça que suposa la combinació del discurs de l'odi cap a tot allò que és diferent i la indiferència", que ha descrit com els dos elements que van ser el "catalitzador" de l'holocaust. En el tradicional l'acte d'homenatge a les víctimes, que s'ha celebrat aquest dimarts al Parlament, Torrent ha afirmat que "a les portes d'unes eleccions és més important que mai" que el conjunt de les forces democràtiques es reafirmin "en la defensa de la llibertat individual i la llibertat dels pobles". Ha afegit que l'acte d'homenatge és "un advertiment de la perillositat" d'aquest discurs que "s'està reproduint al conjunt d'Europa" i del qual els catalans "no són immunes"."Per això és important que ho fem sempre, que diguem en veu alta que el nostre compromís democràtic en la defensa dels drets fonamentals segueix insubornable", ha exposat Torrent en la seva intervenció durant l'acte institucional en memòria de les víctimes de l'holocaust.Ha dit que ara té sentit fer-ho "de manera especial" perquè "a Europa ressorgeix, si és que mai havia mort, el masclisme, xenofòbia, masclisme, homofòbia, tota la ràbia i la violència cap aquell que no entra en uns determinats clixés".Durant l'acte institucional hi ha hagut també la intervenció d'Helena Vilski Moreno, en representació dels estudiants del «Projecte educatiu en commemoració de les víctimes de l'Holocaust».Després del minut de silenci musicat s'ha dirigit als assistents advertint que "el nou Hitler no tindrà bigoti ni farà la salutació romana, o potser sí, però apareixerà tenyit de verd, de blau, de taronja, de negre... maquillant la seva aparença, però sempre fomentant la intolerància i abusant del seu poder", ha exposat Vilski."És tasca de les institucions, els mitjans i el conjunt de la societat posar-hi límits", ha reclamat. "Cal aturar el feixisme, aïllar-lo, i fomentar sempre els valors centrats en l'ésser humà, la dignitat de les persones i el seu benestar social", ha afegit."Molta gent pensa que lluitar és agafar una arma, però lluitar és unir-se per defensar una idea", ha reblat citant a Neus Català.L'acte ha començat amb la lectura dramatitzada d'un fragment del llibre 'Cap de nosaltres Tornarà', de Charlotte Delbo, a càrrec de l'actriu Elena Tarrats. Després de la presentació del periodista Ramon Pellicer s'han encès sis 'espelmes del record'.Han encès les espelmes Elisabeth Levy Buch, en representació del poble jueu; Aurelio Cortés Cerreruela, del poble gitano; Cristina Vallverdú Navarro, del col·lectiu de perseguits per raons polítiques; Antonio Guillén Martínez, en representació de les persones amb discapacitat i Mar Capilla Llop, del col·lectiu LGBTI. Vilski ha encès la darrera espelma.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor