El sector del teatre, indignat per l'excepció de trencar el confinament municipal per anar a un míting

L'Associació d'Actors i Directors Professionals de Catalunya (AADPC) han exigit que l'accés a la cultura també serveixi com a salconduit per trencar el confinament municipal per garantir a tothom accedir al "dret a la cultura", un bé considerat "essencial"."Si es pot trencar el confinament municipal per anar a un míting polític, perquè el Govern ha destacat que cal garantir el dret a la participació política, s’hauria de poder fer el mateix per anar al teatre", manifesten en un comunicat. Alhora, critiquen que si s'ha demanat a la cultura que es "reinventi" per superar la crisi de la covid-19, per què no s'ha instat als grups polítics que ho facin també per als seus mítings de campanya.La consellera de Presidència, Meritxell Budó, ha defensat que es pugui assistir a mítings malgrat les mesures vigents, que no permeten sortir del municipi. "La ciutadania té dret a rebre informació de les propostes dels partits", ha remarcat la portaveu de l'executiu en roda de premsa. Els mítings s'hauran de celebrar a l'aire lliure i amb un aforament màxim de 1.000 persones.Per poder acreditar aquest supòsit cal emplenar el certificat d'autoresponsabilitat que des de fa setmanes cal dur a sobre per justificar sortides del municipi i de Catalunya. En aquest document cal marcar la casella de l'exercici del dret de manifestació i de participació política.La data de les eleccions catalanes continua sense estar definitivament fixada, però el Govern treballa amb l'escenari que siguin el 14-F , tal com -de moment- ha decidit el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). Davant d'això, la consellera de la Presidència, Meritxell Budó, ha enviat un doble missatge després de la roda de premsa del consell executiu: els comicis es faran amb la "màxima seguretat" -siguin quan siguin- i el TSJC ha de resoldre amb la "màxima celeritat" la data de la votació. Els jutges s'han donat de marge fins al dia 8 de febrer, a mitja campanya, per decidir

