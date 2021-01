Sis ferits en l'incendi d'un matalàs al carrer a Barcelona

Sis persones han resultat ferides de caràcter lleu per inhalació de fum en el transcurs de l'incendi d'un matalàs a la via pública que ha tingut lloc aquest dimarts a Barcelona. El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha informat que un dels ferits ha hagut de ser traslladat a un centre hospitalari, mentre que els altres cinc han estat atesos i donats d'alta al mateix lloc dels fets.Segons informa l'Ajuntament de Barcelona, l'incendi ha tingut lloc cap a les dues del migdia al carrer del Caire. De moment no ha transcendit si les flames s'han produït de manera fortuïta o intencionada.

