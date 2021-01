El Barça celebrarà les eleccions el 7 de març

El Barça ja ha confirmat la nova data per a les eleccions: el 7 de març. Així ho ha decidit la junta gestora presidida per Carles Tusquets, en una reunió que ha acabat aquest dimarts a la tarda. La nova data és només dues setmanes abans de la primera convocatòria que havia fet Josep Maria Bartomeu en deixar el càrrec.La pròrroga de les restriccions per la delicada situació sanitària a Catalunya va ser el cop definitiu a la celebració de les eleccions de l'entitat. El tancament perimetral per municipis era el principal obstacle, ja que a Catalunya només permetia votar els socis de Barcelona, Tarragona, Girona, Lleida i Tortosa.El Govern es va oposar a permetre excepcions en la mobilitat per als socis el 24 de gener, qüestió que ha aixecat polseguera a la xarxa després que el Govern hagi anunciat que permetrà trencar el confinament municipal per anar a un míting de campanya. A l'espera de conèixer quines restriccions hi haurà el 7 de març, doncs, el vot per correu tindrà una importància cabdal en els comicis.A les eleccions hi haurà tres candidats : Joan Laporta, Víctor Font i Toni Freixa. L'expresident parteix com a favorit després de presentar 10.257 signatures, molt per sobre de les 4.710 de Font i les 2.822 de Freixa.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor