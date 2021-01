Què passa si el 14-F no es presenta ningú per constituir la mesa electoral?

Altres notícies que et poden interessar

La coincidència de les eleccions del 14 de febrer amb un elevat nivell de contagis de coronavirus ha generat preocupació entre part dels citats per formar part d'una mesa electoral, que preparen una queixa al Síndic de Greuges pel possible risc per a la salut a què s'exposen.Les excuses vàlides per evitar formar part d'una mesa electoral són, principalment, una baixa mèdica, tenir entre 65 i 70 anys, la cura d'un nadó o un embaràs a partir del sisè mes; i en cas de no presentar-s'hi, la sanció va des d'una multa fins a una pena de presó.Malgrat l'efecte dissuasiu de les sancions, la situació sanitària obliga a plantejar-se l'eventualitat que en alguns col·legis electorals cap dels electors citats per ser presidents o vocals de taula s'hi presenten. Què passaria en aquest cas?En primer lloc, si no es presenta el president de la mesa electoral, correspondria ocupar aquest lloc al suplent. Si tampoc hi fos, la presidència recauria en el primer vocal, o en cas de manca d'assistència, en el suplent del vocal.En l'eventual cas en què ni tan sols els vocals i els suplents estiguessin presents el 14-F a l'hora establerta, la llei orgànica de règim electoral (LOREG) recull que el funcionari de l'administració present al col·legi haurà de comunicar-se amb la junta electoral de la zona i enviar-li una declaració per correu certificat en què li expliqui el que ha passat.Tot seguit, la junta electoral de la zona designarà per constituir la taula entre les persones amb dret a vot que estiguin presents al local. Precisament la primera franja, entre les nou i les dotze, és la que el Govern recomana per als col·lectius de risc , ja que és la de menys aglomeracions.Ara bé, cal que tot això passi abans de les deu del matí, una hora més tard de l'hora d'obertura dels col·legis electorals. En aquest cas, la llei recull que "es convocarà per a nova votació a la mesa, dins dels dos dies següents". A la porta del local electoral es col·locaria la convocatòria i la junta realitzaria un nomenament d'ofici de nous membres de la mesa.

