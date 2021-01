«Los espabilados», la nova sèrie d'Albert Espinosa sobre els nens ingressats en centres psiquiàtrics

Un dels moments de la nova sèrie d'Espinosa Foto: Movistar

Los espabilados narra la història d'un grup de cinc amics que s'escapen d'un centre psiquiàtric a la recerca del seu lloc al món. Malgrat els seus diagnòstics clínics, el grup s'enfronta a la vida amb humor i valentia, perquè en el seu interior tenen clar que és la societat la que està malalta, no pas ells. Durant la sèrie els cinc amics faran un viatge per Europa i recorreran Espanya, Alemanya i Itàlia. "Tenia moltes ganes de fer aquesta sèrie per canviar la idea de les malalties mentals en els joves", ha assegurat Espinosa. L'escriptor també ha recordat el grup que va conèixer, que "s'escapava i tenia molta energia" i l'hospital va contractar un detectiu "per anar-los a buscar".Durant la presentació de la sèrie tots els actors han destacat la importància de visibilitzar les malalties mentals en infants i joves. "Marcarà a molta gent i l'ajudarà en aquests moments on hi ha tants problemes mentals en tanta gent", ha dit Espinosa. En la mateixa línia, l'actriu Marta Torné, qui interpreta el personatge de l'Elsa, ha reivindicat la inexistència d'hospitals públics on tractar malalties mentals en infants. "Si no van a un hospital privat, els nens amb aquest tipus de malalties estan orfes", ha dit Torné.L'actor Miki Esparbé, qui interpreta el detectiu Izan, ha assegurat que per ell és "un regal" poder interpretar un paper basat en un personatge real. "Qualsevol dubte que tinguis saps que hi ha una base real on agafar-te", ha afegit. A banda d'Esparbé i Torné, qui són els adults protagonistes de la història, en el repartiment el completen Álvaro Requena, Marco Sanz, Sara Manzano, Aitor Valadés i Héctor Pérez.Malgrat que Los espabilados està protagonitzada per adolescents, Espinosa ha deixat clar que la sèrie d'aventures està pensada per a tots els públics. El director de producció de Movistar+, Domingo Corral, ha avançat que la sèrie també es podrà veure a la televisió alemanya, al canal Fox Channel.Durant la presentació també hi ha participat l'autor de la cançó original de la sèrie, Alfred Garcia, qui ha assegurat que compondre el tema li ha fet "molta il·lusió" perquè ha suposat el seu debut fent una cançó per una sèrie. De fet, el tema 'Los Espabilados' és el primer avançament del nou disc del cantant del Prat de Llobregat.El cantant ha confessat que la col·laboració va sorgir arran d'un concert de Tony Bennett, on va conèixer Albert Espinosa. Allà el músic estava patint depressió i encara no havia anat al concurs que el va portar a la fama, Operación Triunfo. "M'havia llegit tots els llibres d'Albert Espinosa perquè m'ajudaven molt a sentir-me millor amb mi mateix", ha revelat el cantant, qui durant el concert li va explicar aquesta anècdota a Espinosa. En plantejar la sèrie, Espinosa va recordar la trobada i per això va proposar a Alfred Garcia fer la banda sonora del muntatge.