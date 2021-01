Els cinemes Yelmo abaixen la persiana temporalment

La pandèmia fa estralls sobre el sector cultural i un dels àmbits més afectats és el del cinema. En plena tercera onada del coronavirus i amb restriccions de mobilitat com el tancament municipal o el toc de queda, la davallada d'espectadors amenaça la viabilitat dels centres d'exhibició i cada cop són més les sales que prefereixen abaixar la persiana a l'espera de temps millors per reobrir.L'última cadena a sumar-se a aquesta llista és Yelmo, que ha anunciat aquest dimarts un tancament temporal de portes de tots els cinemes de l'Estat excepte els de Madrid i Las Palmas. A Catalunya tanquen els Comèdia, els Icària, el Baricentro de Barberà, els Premium Castelldefels, els Premium Sant Cugat, els Yelmo Abrera i el Parc Central de Tarragona.El moviment de la cadena es produeix dies després que el grup grup Cinesa decidís tancar part de les seves sales de l'11 fins el 28 de gener, entre les quals hi ha els cinemes catalans Llobregat Centre, SOM Multiespai i Diagonal Mar. "Tanquem, per tornar amb més força i màgia", van destacar al web del grup.Així mateix, la resta de les seves sales del grup només tancaran els dilluns i dimarts i estaran obertes de dimecres a diumenge també fins al 28 de gener. És el cas dels cinemes de La Maquinista, Diagonal, Luxe Barnasud i Mataró Parc.Una altra cadena que ha tancat part de les sales de forma temporal és Ocine, que ha abaixat la persiana a Platja d'Aro, Blanes, Arenys, Sant Celoni, El Vendrell, Vila-seca i Roquetes. Manté en funcionament els cinemes de Les Gavarres de Tarragona, Girona, Granollers i Màgic de Badalona."Els cinemes tancats obriran quan les roselles comencin a florir", avancen des de la cadena, segons informa l'ACN. Alhora, reclamen més ajudes per a l'exhibició que, com els teatres i els museus, "forma part de la identitat cultural de cada poble".

