El govern espanyol prorroga els contractes de lloguer fins al final de l'estat d'alarma

El govern espanyol ha aprovat aquest dimarts allargar la pròrroga de contractes de lloguer fins al 9 de maig, quan està previst que acabi l'estat d'alarma. La mesura permet ampliar fins a sis mesos els contractes que acabin durant la pandèmia amb les condicions vigents. La mesura expirava el 31 de gener i l'ampliació ha estat una de les reclamacions que ha fet en les darreres setmanes Podem al PSOE per protegir el dret a l'habitatge.A més, el Consell de Ministres també ha donat llum verda a prorrogar la moratòria de pagament del lloguer per als inquilins de grans tenidors en situació de vulnerabilitat i la moratòria hipotecària. Ho ha explicat en roda de premsa la portaveu del govern espanyol, María Jesús Montero, que ha remarcat que són mesures de l'anomenat "escut social" per protegir les persones més vulnerables en plena crisi."Intentem que ningú es quedi enrere i que els que necessiten més ajut la puguin obtenir", ha defensat Montero. La pròrroga d'aquesta mesura implica que, prèvia sol·licitud dels arrendataris, els contractes de lloguer es podran allargar sis mesos en les mateixes condicions i termes establerts en el contracte en vigor. Això evita que un canvi en el contracte aboqui els inquilins a haver de buscar una alternativa d'habitatge en plena restricció de mobilitat i, al mateix temps, que en plena crisi els propietaris hagin de buscar nous arrendataris.Pel que fa a la moratòria dels lloguers als tenidors amb més de deu immobles, s'ajorna temporalment el pagament de la renda sempre que aquest, ja sigui parcial o total, no s'hagi acordat abans entre les dues parts de forma voluntària. Si l'acord no es produeix, l'arrendador pot optar per reduir el 50% del cost del lloguer durant un màxim de quatre mesos o la moratòria del pagament en un termini que no superi els quatre mesos. L'ajornament es podrà fraccionar en quotes durant tres anys.

