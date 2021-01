La recomanació de l'OMS per als pacients greus de Covid-19

Altres notícies que et poden interessar

L'Organització Mundial de la Salut ha recomanat l'ús d'anticoagulants en pacients greus de Covid-19 per prevenir embòlies.En l'actualització d'aquest dimarts sobre les seves recomanacions per tractar la malaltia, l'OMS ha recordat que cal supervisar els hospitalitzats per detectar signes de trombosi venosa o arterial, com pot ser un ictus o una embòlia pulmonar.Al mateix temps, per als pacients menys greus que passen la malaltia a casa, l'OMS ha aconsellat l'ús d'un pulsioxímetre per controlar el nivell d'oxigen a la sang. Una mesura que s'hauria de coordinar amb els centres d'atenció primària per fer un seguiment de possibles problemes respiratoris del pacient.

