Detingut un home a València per colpejar el ventre de la seva parella embarassada

Agents de la policia espanyola han detingut a València un home de 29 anys com a presumpte autor d'un delicte de maltractaments en l'àmbit familiar, després al parer agredir la seva parella, embarassada de tres mesos, i amenaçar-la amb un ganivet de grans dimensions.



L'agressor també l'hauria amenaçat de matar-la si tenia al nadó, empunyant un ganivet de 13 centímetres de fulla, tot això en presència del fill de la víctima, de vuit anys. Per tot això, els policies van detenir l'home com a presumpte autor d'un delicte de maltractaments en l'àmbit familiar i van intervenir l'arma blanca presumptament emprada. El detingut, amb antecedents policials, ha passat a disposició judicial, que ha decretat la prohibició d'aproximar-se o comunicar-se amb la víctima.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor