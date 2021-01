HBO i Warner neguen la producció de cap sèrie de «Harry Potter»

"No hi ha cap sèrie de Harry Potter en producció per part de Warner ni d'HBOMax". La cap de comunicació de la Warner Brothers ha estat contundent amb les informacions publicades en exclusiva per The Hollywood Reporter. La publicació especialitzada en informació de la indústria va assegurar que la producció d'una sèrie live-action es trobava en fase prematura i en contacte amb guionistes. Tot i això, la Warner ha assegurat que no hi ha cap sèrie en producció actualment, però no ha concretat si hi ha cap idea sobre la taula.L'extensió de la marca Harry Potter, però, és un dels objectius de la companyia, que ha aconseguit beneficis per 7 bilions de dòlars amb les vuit pel·lícules, l'última estrenada el 2011. De la nova franquícia, Animals Fantàstics , protagonitzada per Eddie Redmayne, s'espera una tercera entrega que ha viscut canvis significatius després de l'acomiadament de Johnny Deep en ser condemnat per abusos contra la seva parella.HBO i Warner Brothers tenen signat un conveni d'estrenes per aquest 2021 arran de la crisi del coronavirus. Totes les pel·lícules que aterrin a les sales apareixeran de manera simultània a la plataforma HBOMax, des d'on també s'estrenaran les noves sèries coproduïdes per les dues firmes. HBO té clara l'expansió de l'univers de Joc de Trons i la Warner el de DC Universe, per competir amb Marvel.

