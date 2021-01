Disney+ retira del catàleg infantil diverses pel·lícules clàssiques per racistes

❌Disney+ ha retirado del catálogo infantil a 'Dumbo', 'Peter Pan' y 'Los Aristogatos' por 'contener estereotipos racistas'.



La plataforma Disney+ ha retirat les pel·lícules de Dumbo, Peter Pan, El Llibre de la Selva i Els Aristogats de la categoria infantil i impedeix que els menors de 7 anys la puguin veure en considerar que tenen estereotips racistes. Les pel·lícules han sigut eliminades dels perfils infantils, tot i que continuen apareixent en els perfils marcats com a adults, segons ha revelat el diari britànic The Mail on Sunday D'una banda, Peter Pan ha estat bloquejada per la manera d'anomenar a la tribu dels nadius americans, coneguts com els "pells vermelles" a la pel·lícula. De la mateixa manera, Els Aristogats també s'han bloquejat per la representació dels asiàtics. Aquesta representació es dóna a través de Shun Gon, el gat siamès que han classificat com una caricatura de la gent de l'Àsia Oriental.D'altra banda, trobem Dumbo, que ha estat acusat de ridiculitzar els esclaus afroamericans a les plantacions del sud. Durant un moment de l'interludi musical, els treballadors negres sense rostre canten lletres com: "Quan rebem el sou, llencem tots els nostres diners". Pel que fa a El Llibre de la Selva, també ha estat bloquejada per motius semblants, menysprear als afroamericans.A banda d'aquests quatre clàssics, també han estat censurades a menors de 7 anys altres pel·lícules. Entre elles, La Família Robinson, per anomenar als pirates "cara groga" i "cara marró".Aquestes pel·lícules ara presenten una advertència a l'inici: "Aquest programa inclou representacions negatives o maltractaments de persones o cultures. Aquests estereotips eren equivocats aleshores i estan equivocats ara. En lloc d'eliminar aquest contingut, volem reconèixer-ne l'impacte nociu, aprendre'n i provocar converses per crear junts un futur més inclusiu".La decisió va ser presa per un grup d'experts externs convocats per avaluar que el contingut de les pel·lícules representés el públic global. La companyia Disney ha mencionat a través de la seva pàgina web que és important reflectir la diversitat humana que hi ha al món. "No podem canviar el passat, però ho podem reconèixer, aprendre'n i avançar junts per crear un demà que avui només pot somiar", mencionen al comunicat.Aquestes restriccions, però, no només s'aplicaran al contingut audiovisual, sinó que l'empresa ha anunciat que també reformaran els seus parcs. La primera a modificar-se serà l'atracció aquàtica The Jungle Cruise, que es troba a California i Florida i ja ha sigut objecte de diverses crítiques. El motiu és la representació d'alguns personatges no occidentals, que es mostren com a salvatges i caníbals.

