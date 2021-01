La Garrotxa impulsa un programa pioner de renovació energètica d'habitatges

Aquest matí de dimarts, 26 de gener, s’ha presentat públicament GarrotxaDomus , el programa de rehabilitació energètica d’habitatges de la Garrotxa, pioner a Catalunya. El president del Consell Comarcal de la Garrotxa, Santi Reixach, el director de l’Institut Català d'Energia (ICAEN), Manel Torrent, el batlle d’Olot, Pep Berga i el director de l'oficina i del projecte, Jordi Ayats, han donat a conèixer el projecte, acompanyats dels batlles dels 14 municipis que en formen part, que han seguit la presentació via Zoom: Argelaguer, Besalú, Beuda, Castellfollit de la Roca, Mieres, les Planes d'Hostoles, les Preses, Sant Feliu de Pallerols, Sant Ferriol, Sant Jaume de Llierca, Sant Joan les Fonts, Santa Pau, la Vall d'en Bas i la Vall de Bianya.

El programa, que té l'objectiu impulsar l’eficiència energètica i l’ús d’energies renovables als habitatges, converteix la Garrotxa en comarca pionera en la implantació d’aquest servei, que proporciona als propietaris l’acompanyament tècnic, administratiu i financer personalitzat totalment gratuït i que ja ha estat implantat amb èxit a la ciutat d’Olot amb l'HolaDomus GarrotxaDomus, doncs, és resultat de la col·laboració del Consell Comarcal de la Garrotxa, l’Institut Català d’Energia, l’Ajuntament d’Olot, la Fundació EuroPACE i catorze municipis de la Garrotxa.El projecte s'adreça a tots aquells ciutadans que vulguin millorar el confort del seu habitatge i reduir la despesa energètica. Ha estat dissenyat per a donar resposta a les principals barreres que es troben els propietaris quan volen iniciar un procés de reforma. Els aspectes que els usuaris valoren més del programa són l’assessorament personalitzat i que, des del programa, se centralitzin totes les gestions amb professionals, llicències municipals i subvencions que faciliten i simplifiquen molt la reforma.El programa inclou una àmplia gamma de solucions d’eficiència energètica, energies renovables, accessibilitat i rehabilitació que van adreçades a reduir la factura energètica i millorar el confort de l'habitatge, a la generació d’energies renovables principalment autoconsum fotovoltaic, habitatges intel·ligents (domòtica) i millorar l’accessibilitat i seguretat dels habitatges.GarrotxaDomus també actua com a oficina energètica per a assessorar tothom qui vulgui conèixer els beneficis de l’eficiència energètica i de l’energia renovable, optimitzar la factura energètica o reduir el consum energètic de la llar a través dels hàbits domèstics.Els principals beneficis del servei gratuït d’acompanyament GarrotxaDomus són:• Assessorament tècnic. Els experts energètics del programa ajuden a definir la solució que millor s’adapta a les necessitats i desitjos del propietari, s’ofereix una borsa de professionals de confiança validats i es gestionen pressupostos per facilitar la selecció del professional per part del propietari.• Assessorament administratiu. El programa tramita les llicències d’obra, pot revisar les factures dels professionals i gestiona les incidències que puguin sorgir durant la reforma.• Assessorament financer. S’informa als propietaris i es gestionen subvencions i bonificacions i es faciliten solucions de finançament assequible per qui ho necessiti.L’altre pilar del programa són els professionals qualificats, una figura clau per al bon funcionament del mateix. Per aquest motiu GarrotxaDomus només treballa amb professionals de confiança validats. Actualment, el programa disposa d’una seixantena de professionals (incloent-hi arquitectes, aparelladors, experts energètics, instal·ladors i constructors) i permet que els propietaris puguin accedir a una àmplia borsa de professionals de confiança que garantiran un servei de qualitat.El programa compta amb la col·laboració de l’Institut Català d’Energia (ICAEN), de qui s'ha rebut una subvenció per a començar el desplegament a tot el territori català amb l'inici a la comarca de la Garrotxa.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor