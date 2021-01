El pavelló Onze de Setembre de Lleida esdevé un centre de vacunació contra la Covid-19

Altres notícies que et poden interessar

El pavelló Onze de Setembre de Lleida ha començat a funcionar aquest dimarts com a centre de vacunació contra la Covid-19. A la vegada, també esdevé un dels dos punts de coordinació logística de campanya d'administració de la vacuna de la Regió Sanitària de Lleida.Els primers en rebre el vaccí en aquest espai han estat treballadors de residències i personal sanitari que en el seu dia no van poder rebre la vacuna als respectius centres de treball. Més endavant, també es vacunarà a altres col·lectius i, finalment, s'hi farà la vacunació massiva al conjunt de la població.Tot i això, des de Salut no descarten tornar a utilitzar altres equipaments públics com ara centres cívics, de la mateixa manera que es va fer amb la vacunació de la grip.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor