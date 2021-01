El Govern treballa perquè el 14-F tingui la «màxima seguretat» a l'espera del TSJC

▶ #Portaveu @meritxellbudo: “En unes #eleccions, el dret a la participació política s’ha de garantir. Cal garantir el dret a la participació política, el dret a vot i el dret a a la salut” #Covid19 pic.twitter.com/foaP6a0A2k — Govern. Generalitat (@govern) January 26, 2021

La data de les eleccions catalanes continua sense estar definitivament fixada, però el Govern treballa amb l'escenari que siguin el 14-F, tal com -de moment- ha decidit el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). Davant d'això, la consellera de la Presidència, Meritxell Budó, ha enviat un doble missatge després de la roda de premsa del consell executiu: els comicis es faran amb la "màxima seguretat" -siguin quan siguin- i el TSJC ha de resoldre amb la "màxima celeritat" la data de la votació. Els jutges s'han donat de marge fins al dia 8 de febrer, a mitja campanya, per decidir "Treballem perquè el 14-F es facin les eleccions amb les màximes garanties: participació política, dret a vot i protecció de la salut. Som aquí. Havíem considerar que un escenari més enllà ens hauria permès que els comicis s'haguessin celebrat amb més normalitat, però estem treballant perquè els comicis siguin el màxim de segurs", ha remarcat la consellera de la Presidència, que no ha concretat si la Generalitat demanarà aplicar més restriccions tenint en compte que això podria servir davant del TSJC per ajornar les eleccions. El Procicat, ha dit, no decidirà fins la setmana vinent.Les mesures vigents -confinament municipal, restriccions de mobilitat i tancament de comerços i gimnasos- ho estaran fins al 7 de febrer, quan quedi només una setmana per als comicis. La setmana passada, en la reunió de les autonomies amb el ministre Salvador Illa -camí de ser candidat del PSC-, es va descartar un confinament domiciliari, tot i que hi havia comunitats que pressionaven en aquest sentit. Budó ha apuntat que Illa podria tenir el cap més ocupat en la campanya que en la gestió de la pandèmia, i ha apuntat que els experts del Govern no recomanen endurir el confinament.Pel que fa a la participació política, la consellera ha defensat que es pugui assistir a mítings malgrat les mesures vigents, que no permeten sortir del municipi. "La ciutadania té dret a rebre informació de les propostes dels partits", ha remarcat la portaveu de l'executiu, que també ha defensat fer servir les franges horàries per acostar-se als col·legis electorals el dia que siguin els comicis. En clau sanitària, Budó ha insistit que ara mateix el país es troba en un "replà", però que ara cal abaixar la corba."Cal actuar des de la màxima responsabilitat", ha ressaltat la consellera, que no ha previst que hi hagi un gran terrabastall en la constitució de les meses per arguments basats en la crisi sanitària. De moment, el Govern ha aprovat aquest dimarts dos contractes més: un pel recinte de recompte i escrutini, situat a la Fira de Barcelona, i un altre pel subministrament d'impresos electorals.S'està valorant, a banda, fer tests a les persones que siguin presents als col·legis electorals. "Encara no està acabat de definir si és un test ràpid o una PCR, i tampoc quan es farien", ha apuntat Budó. La consellera també ha garantit que hi haurà equips de protecció individual pels membres de les meses, en la línia del que ja establia el protocol presentat fa setmanes i pensat pel 14-F abans de l'ajornament.

