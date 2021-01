L'Audiència de Barcelona reobre la causa pel descarrilament mortal a Vacarisses

La secció 10a de l'Audiència de Barcelona ha acordat reobrir les diligències en relació amb el descarrilament del tren de Vacarisses a l'R4. Els fets van passar el 20 de novembre del 2018 al Vallès Occidental. En un primer moment, el jutjat d'instrucció 4 de Terrassa va decidir arxivar-lo en considerar que Adif no tenia cap responsabilitat en l'accident.Ara, però, l'Audiència demana que s'investigui més a fons si la companyia, responsable de la infraestructura ferroviària, va descuidar el seu manteniment. Les magistrades creuen que podrien existir certs "dèficits" i que es podria acusar "els encarregats d'inspeccionar, informar i executar les mesures correctores" a les vies. En aquest sentit, l'Audiència demana al jutjat que indagui en l'organigrama d'Adif del moment de l'accident. De fet, la família de l'única víctima mortal de l'accident ferroviari ha insistit a reobrir el cas. Més enllà de la meteorologia, el debat jurídic se centra en si Adif feia el manteniment adequat per minimitzar el risc en un punt negre de la xarxa ferroviària catalana, on també hi va haver descarrilaments el 2009 i el 2011. La germana de la víctima, Paola Picardo, assegura que "hi ha molts informes i moltes evidències. Hi ha negligència i falta de manteniment" però lamenta "no se'ls doni l'opció d'anar a judici".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor