Illa marxa reconeixent la «preocupació» per la tercera onada però sense «penedir-se» de res

Salvador Illa s'ha acomiadat ja del tot com a ministre de Sanitat i a partir d'aquest dimarts per la tarda exercirà només com a candidat del PSC a la presidència de la Generalitat. El dirigent ha comparegut per darrer cop a la Moncloa, on ha hagut d'exposar quina és la situació sanitària i què suposa que ell plegui en plena tercera onada. Si bé tota l'oposició i els socis de govern de Podem li han retret que dimiteixi just ara, Illa ha defensat el rol que ha exercit fins al final: "No me'n penedeixo de res del que he fet. Deixo les meves responsabilitats en el moment en què ho haig de fer i com vaig dir".Des de que es va anunciar que el ministre de Sanitat seria el cap de llista en substitució de Miquel Iceta, Illa va precisar que marxaria de la Moncloa quan arrenqués la campanya catalana. Amb tot, ha reconegut que la situació sanitària en aquests moments és "preocupant", sobretot a nivell d'ocupació de les UCI, que estan al 40% i que aboca les autonomies a activar els plans de contingència. La incidència, ha informat, és de 884 casos per cada 100.000 habitants, però ha apuntat que l'acumulada en els darrers set dies és de 419 i que això indica una "tendència de descens" de la qual se'n desconeix a quin ritme es produirà. L'impacte de la soca britànica està, de moment, per sota del 5% dels casos.Illa ha defensat que no s'ha mogut "mai per conveniències ni comoditats personals" i ha recordat que ni el seu pas com a ministre ha estat "còmode" ni creu que ho sigui ara afrontant el repte de ser cap de cartell del PSC a Catalunya. "Sóc allà on crec que puc ser més útil", ha afirmat. En tot cas, ha dit que no li preocupa el fet de plegar en plena cresta d'una tercera onada que ha donat per segur que serà "derrotada" perquè creu en el "treball en equip" i confia en la "magnífica" feina que es continuarà fent en el ministeri de Sanitat. També ha reiterat que el ritme de vacunació és "correcte" i que el 70% de la població estarà vacunada a l'estiu. Ha afegit que aquesta setmana podria aprovar-se ja la vacuna d'Oxford i que es demanaran explicacions a Pfizer pels incompliments en les remeses.El ja exministre ha defensat que sempre s'han pres decisions seguint els criteris científics i que ha comparegut per donar explicacions al Congrés sempre que li han demanat. El pròxim dijous, però, serà la nova ministra qui se'n faci càrrec. També ha argumentat el fet d'haver declinant avançar el toc de queda a les vuit del vespre malgrat que ho van demanar la setmana passada la majoria d'autonomies. Ha explicat que no hi havia unanimitat i que, a més, cal evitar concentracions en determinades hores.També ha argumentat que els territoris que van prendre mesures abans estan doblegant ja la corba de contagis i ha declinat que sigui necessari un confinament domiciliari. L'actual estat d'alarma, ha insistit, ja permet a les autonomies aplicar restriccions útils per doblegar la corba. Segons el seu criteri, els països europeus que estan aplicant aquest tancament total tenen, en realitat, "les mateixes mesures o similars" a les que s'estan aplicant a l'estat espanyol.En tot cas, serà el nou titular de Sanitat qui a partir d'ara haurà de donar explicacions, ara que Illa ha penjat la motxilla del ministeri. Pedro Sánchez anunciarà els canvis aquesta tarda. Està previst que l'actual ministra de Política Territorial, Carolina Darias, faci el relleu a Illa. De fet, en els darrers mesos ja han fet tàndem a les reunions de la interterritorial de Salut amb els consellers autonòmics.Fonts socialistes donen per segur que la remodelació del govern que farà Sánchez situarà el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, al capdavant de Política Territorial, i que no es preveuen més moviments de peces, ja que Pablo Iglesias no té cap intenció de canviar cap dels seus ministres. Iceta assumirà la carpeta amb l'encàrrec de llaurar la "cogovernança" que Sánchez presumeix d'haver impulsat en la gestió de la pandèmia.

