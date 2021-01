El Govern amplia en 1.800 milions el pressupost per afrontar els efectes de la pandèmia

▶ #Portaveu @meritxellbudo: “Cal que el Govern de l’Estat deixi de tenir una actitud de braços caiguts per fer front als problemes que genera la pandèmia i actuï per ajudar els sectors afectats” #Covid19 pic.twitter.com/0WJWmEyW19 — Govern. Generalitat (@govern) January 26, 2021

El Govern ha decidit incrementar en 1.800 milions d'euros el pressupost prorrogat per al 2021 per tal de fer front a la crisi econòmica derivada de la pandèmia. Segons ha explicat la consellera de la Presidència, Meritxell Budó, en la roda de premsa posterior al consell executiu, aquests 1.800 milions s'obtindran a través del fons de liquiditat autonòmica (FLA) i entren dins del marge de dèficit de l'1,1% -uns 2.561 milions d'euros- que va fixar l'Estat. Tècnicament, l'acord que ha adoptat el Govern permet generar crèdit amb càrrec a l'endeutament del FLA. Part dels recursos, a banda de finançar mesures concretes, també serviran per compensar la caiguda d'ingressos del 2021.Els 1.800 milions aniran directament a una partida específica de fons extraordinaris i, a partir d'aquí, es repartiran entre les diferents conselleries implicades en la crisi del coronavirus. La normativa vigent, ha ressaltat Budó, estableix que, per tal d'incorporar nous ingressos als comptes públics, s'han de generar els corresponents crèdits pressupostaris de despesa per un import equivalent. La generació de crèdit per fer front a l'ampliació dels comptes és, per tant, de 1.800 milions d'euros. Serviran per finançar els plans de xoc que ha anat posant en marxa l'executiu en les últimes setmanes.De fet, a les portes de l'arrencada de la campanya electoral, el Govern va anunciar ahir un pla d'ajuts directes de 618 milions per als treballadors amb salaris més baixos i petites empreses per intentar pal·liar els estralls econòmics de la pandèmia. Per una banda, aquells empleats en situació d'ERTO amb un sou per sota del mínim de referència a Catalunya tindran dret a rebre 200 euros mensuals complementaris durant el primer trimestre de l'any. I, per l'altra, els autònoms amb menys ingressos podran rebre durant aquest període 2.000 euros més en les mateixes condicions que al desembre. Les empreses de menys de 50 treballadors amb caiguda de la facturació també podran rebre 2.000 euros per cada empleat en situació d'ERTO si no acomiaden.Pel que fa als treballadors en ERTO, el Govern calcula que unes 175.000 persones es podran beneficiar d'aquest ajut que sumarà un total de 600 euros en tres mesos i que serà complementari a la prestació d'atur que reben de l'Estat. Es tracta dels empleats que cobrin per sota del salari mínim de referència a Catalunya, és a dir, 1.239,5 euros per 14 pagues. La partida total per fer-hi front serà de 105 milions i, a més, es destinaran 25 milions més per ajuts a la formació."Cal que el govern de l'Estat deixi de tenir una actitud de braços caiguts per fer front als problemes que genera la pandèmia i actuï per ajudar els sectors afectats", ha ressaltat Budó, en referència a la "centrifugació" de competències que, segons ella, ha dut a terme la Moncloa en la segona i tercera onada de la pandèmia.

