Els tribunals limiten l'ambició de les polítiques d'habitatge

Què s'ha fet en la passada legislatura?

Quins reptes té el nou Govern?

Què podria fer una Catalunya independent?

A 30 de gener encara no havia fet públic el seu programa.A 30 de gener encara no havia fet públic el seu programa.Els republicans proposen incrementar el PIB destinat a l'habitatge fins al 0,4% i destinar-hi una dotació pressupostària de 1.000 milions d'euros anuals. També proposen aconseguir el retorn del rescat bancari posterior a la crisi del 2008.Els socialistes proposen apujar els impostos als propietaris de pisos buits i crear un Servei Català d'Habitatge que promogui la construcció d'habitatge protegit, també en terrenys de titularitat municipal.Els comuns es proposen garantir que cada municipi tingui un 15% de parc d’habitatge social i públic en el 2030. També fer efectiva la regulació de lloguers a través dels mecanismes d'inspecció previstos i instar el govern espanyol a ampliar-la a tot l'Estat.Els cupaires proposen ampliar la definició de gran tenidor a tothom que tingui més de tres habitatges o posseeixi una superfície de més de 700 metres quadrats, sense tenir en compte la primera residència i les propietats on visquin familiars de primer grau. També proposen deixar d'enviar antiavalots als desnonaments.A 30 de gener encara no havia fet públic el seu programa.Els postconvergents proposen tancar un pacte per l’habitatge entre la Generalitat, els ajuntaments i el sector constructor i social de l’habitatge per acordar una previsió plurianual d'inversió.